Spoltekniker med VVS-bakgrund
J. Månssons Avloppsservice AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Stockholm Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Stockholm
2026-06-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos J. Månssons Avloppsservice AB i Stockholm Publiceringsdatum2026-06-11Beskrivning av jobbetOm företaget
Avloppsservice är ett familjeägt fullserviceföretag med över 25 års erfarenhet av rör- och avloppstjänster. Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster, inklusive relining, högtrycksspolning, rörinspektion, stamspolning och slamsugning.
Vårt fokus är att hjälpa kunder att underhålla och renovera sina avloppssystem så att allt fungerar som det ska och flödet återgår till det normala.
Vi arbetar med både privatpersoner, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och förvaltare i hela Stockholmsområdet. Dessutom utför vi entreprenadarbeten åt sjukhus, samfälligheter och andra verksamheter med höga krav på kvalitet och pålitlighet.
Om jobbet
Som spoltekniker ansvarar du för en egen spolbil och arbetar både självständigt och i team ute hos kund. Arbetet är varierande och kräver att du är flexibel, kan ta ansvar och hitta lösningar i olika situationer. Våra kunder består främst av allmännyttan, fastighetsbolag, privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Du utför bland annat akuta insatser med högtrycksspolning, och förebyggande åtgärder inom fastighetsspolning. Som en del av vårt spolteam har du även beredskapstjänstgöring då vi erbjuder jour dygnet runt.
I arbetet ingår även: Fräsning av rör, rörinspektioner, ledningssökning och stamspolning.
Om dig
Ansvarstagande är en självklar förutsättning hos oss, då vi arbetar tätt tillsammans i sammansvetsade team. Som spoltekniker ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet av praktiskt arbete men det viktigaste för oss är din personlighet och inställning till jobbet.Kvalifikationer
B-körkort
Erfarenhet från VVS är starkt meriterande
Praktisk yrkeserfarenhet
Serviceminded, lösningsorienterad och stresstålig
Behärskar svenska i tal och skrift
Vårt erbjudande
Hos oss är det högt i tak och frihet under ansvar och det som utmärker oss är vår familjära stämning och gemensamt engagemang. Vår filosofi är enkel: Med hög moral, yrkesstolthet och en positiv inställning skapar vi resultat, något som genomsyrar både vår företagskultur och hur vi bemöter våra kunder.
Utöver detta erbjuder vi:
Kollektivavtal
Bra förmåner
Goda utvecklingsmöjligheter
Vi är det lilla stora bolaget med struktur och yrkesstolthet som ett större företag men med flexibilitet, tillgänglighet och det personliga mötet som många saknar. Vi tror inte på tungrodda och överarbetade rekryteringsprocesser, vi tror på tydlighet, lyhördhet och effektivitet.
Praktisk information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Startdatum: Omgående eller enligt överenskommelse
Jobbtyp: Tillsvidare
Arbetsort: På plats Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: emil@avloppsservice.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare J. Månssons Avloppsservice AB
(org.nr 556605-7344)
Domnarvsgatan 31 (visa karta
)
163 53 SPÅNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Månssons Avloppsservice AB, J Jobbnummer
9958630