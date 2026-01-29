Servicetekniker
OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB / Elektrikerjobb / Borlänge Visa alla elektrikerjobb i Borlänge
2026-01-29
Vill du ha ett arbete där du får kombinera teknik, problemlösning och kundkontakt?
Som Servicetekniker hos vår kund blir du en nyckelperson i att säkerställa trygg energiförsörjning. Här får du en varierad vardag med service, felsökning och driftsättning - och möjlighet att utvecklas inom avancerad reservkraftsteknik.
Vi söker en engagerad och kunnig Servicetekniker till vår kund inom reservkraft. Rollen innebär att du utför service, underhåll och felsökning hos företagets kunder. Du blir en viktig del av teamet som säkerställer driftsäkerhet och hög kvalitet i våra kunders anläggningar.I tjänsten ingår även att bearbeta kunder för merförsäljning av service och serviceavtal samt att vid behov bistå med driftsättningar, styrsystemsbyten och montage. Du arbetar nära Servicekoordinator och säljare för att skapa nöjda kunder och långsiktiga relationer.Publiceringsdatum2026-01-29Arbetsuppgifter
Utföra service, underhåll och felsökning av reservkraftsanläggningar.
Bearbeta kunder för merförsäljning och tecknande av serviceavtal.
Bistå vid driftsättning, styrsystemsbyten och montage.
Planera servicejobb och utföra riskbedömningar.
Dokumentera utfört arbete och rapportera till Servicekoordinator.
Förmedla kontakt till säljare vid förfrågningar om nyinköp.
Din profil
Vi söker dig som har utbildning inom styr- och reglerteknik alternativt el. Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenheter från liknande yrke. Vi välkomnar både erfarna tekniker och relativt nyutbildade personer som vill utvecklas inom området. Det är viktigt att du har god social kompetens, är affärsmässig och kommunikativ samt har förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar.
Du har B-körkort, goda kunskaper i Office-paketet och kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift. För tjänsten krävs svenskt medborgarskap, säkerhetsintervju kommer genomföras.
Vi erbjuder
En spännande tjänst med stor variation och utvecklingsmöjligheter.
Utbildning kommer att erhållas
Servicebuss, resor förekommer i tjänsten.Så ansöker du
Dina ansökningshandlingar bestående av cv och personligt brev skickar du in via onepartnergroup.se. Sista ansökningsdagen är 26-03-01 Observera att vi inte behandlar ansökningar inkomna via mail på grund av GDPR.
Efter att du ansökt till tjänsten kommer du få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten. I denna process kan personlighetstester, säkerhetsintervju, bakgrundskontroll samt drogtester förekomma.
Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Malin Vedman, VD OnePartnerGroup på 0660-689 602, malin.vedman@onepartnergrou Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
