Servicetekniker
Jobway AB / Elektronikjobb / Nykvarn Visa alla elektronikjobb i Nykvarn
2025-12-21
Brinner du för teknik, problemlösning och att få saker att fungera? Vill du jobba med att bygga styrsystem och hantera mätdatainsamling i ett litet men starkt växande bolag? SGAM fortsätter att växa och söker en servicetekniker till teamet i Nykvarn. Läs vidare och ansök redan idag!
Som servicetekniker hos SGAM jobbar du både i tidiga skeden, utförande och i drift av olika automationslösningar och kraftinstallationer. Du kommer vara aktiv i felsökningar och vara en nyckelspelare i vår förmåga att upprätthålla driftsäkerhet i övervakning och styrsystem. Antingen kommer du agera arbetsledare eller utföra egna installationsarbeten.
För att lyckas i denna roll har du med dig:
Några års erfarenhet som fastighetstekniker, med installation och hantering av fastighetsautomation
Erfarenhet av arbete i apparatskåp - både felsökning och installation
Förmåga att snabbt sätta dig in i nya IT-miljöer och gränssnitt (förkunskaper i specifika mjukvaror är inte ett krav)
Ett nyfiket och lösningsorienterat arbetssätt samt förmåga att arbetsleda externa entreprenörer såväl som att arbeta självständigt
Goda kunskaper i svenska. Både i tal och skrift
Elbehörighet/auktorisation är meriterande men inte ett krav
SGAM erbjuder dig:
Stor frihet i rollen, med nära stöd från erfarna kollegor
Varierande arbetsuppgifter och uppdrag hos stora, stabila kunder
Möjlighet att arbeta i framkant med teknikutveckling och hållbara lösningar
Chans att utveckla din kompetens inom automation och styrsystem, utifrån dina intressen
Om SG Application & Management AB
Vi arbetar nära våra kunder och skapar unika lösningar för att styra, mäta och optimera processer och de tekniska system som finns i deras fastigheter & processer. Våra kunder förlitar sig på oss för att utveckla och underhålla deras system för automation så vi arbetar under stor frihet och med eget ansvar för leverans. SGAM är en plattformsoberoende konsultfirma med fokus på beställarstöd, dvs att kunna agera som en intern resurs med styrning och utförande inom automation, men utför även entreprenader och förvaltning i den mån det gynnar våra strategiska kunder. SGAM har också kontor i Visby på Gotland.
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Vi ser gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV! I denna rekrytering samarbetar SGAM med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryterare Celina Sundberg, celina.sundberg@jobway.se
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
