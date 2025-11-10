Servicetekniker
Flexibel Personal söker en Servicetekniker till vår kund med utgångspunkt Mariannelund och arbetsområde hela Småland.
När du reser direkt till kund utgår du från hemmet.
Företaget är en ledande aktör inom industriservice, mekaniskt underhåll och produktförsäljning med spetskompetens inom elektromekanik, lager, transmissioner, tätningar och pumpar. Vi erbjuder hela kedjan från produktleverans till montage, underhåll och reparationer. Vi har filialer på 11 orter i Sverige med huvudkontor i Jönköping.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig med erfarenhet som servicetekniker, mekaniker eller underhåll/underhållstekniker.
Arbetsuppgifterna omfattas av service & underhåll ute hos många av våra olika kunder, som bland annat är sågverk, pappersindustrin eller mejerier. Felsökning och reparationer utav pumpar, elmotorer, fläktar och växlar där majoriteten av jobben utförs ute hos kund. Det är också meriterande med kunskaper inom el. Du kommer ha mycket kundkontakt.
Du är driven och framåtinriktad och kan vara en säljande tekniker vid eventuell merförsäljning av arbeten. Dina personliga egenskaper
Som person är du självständig, lösningsorienterad och initiativtagande. Du har inga problem med att resa inom tjänsten och du har möjlighet att utgå från hemmet. Som person har du ett bra arbetsmiljö tänk. Din personlighet är en absolut framgångsfaktor för att lyckas i tjänsten.
Tjänsten
Tjänsten är en inhyrning och för rätt person så kommer tjänsten att övergå till en anställning hos kund. I tjänsten förekommer resor och eventuella övernattningar. Du kommer få en bra introduktion av kund och möjlighet att arbeta och lära känna dina kollegor innan du släpps ut på uppdrag själv.
Anställningsform: Heltid
Placeringsort: Tjänsten utgår från hemmet alt. Mariannelund
Bil och körkort är skallkrav
Tillträde: Enligt överenskommelse Så ansöker du
