Hesselberg Maskin AB söker, i samarbete med Randstad, ytterligare en till engagerad och driven servicetekniker till vårt team i Kiruna. Med allt spännande som händer på Hesselberg finns stora möjligheter att växa och utvecklas inom företaget långsiktigt för den som vill. Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla vår personal där en del av det kan vara att man efter något år vill byta roll inom bolaget eller alternativt växa i sin befintliga roll. Hesselberg har ett behov av ett brett spektra av kompetenser så som: el/elektronik, svets, hydraulik, god kunskap om dieselmotorer, god datavana, eller helt enkelt bara att du är en riktigt duktig mekaniker. En förutsättning, oavsett var din spetskompetens ligger, är dock att du har erfarenhet, samt ett intresse av att skruva i fordon -gärna tyngre fordon. Som servicetekniker i vårt team kommer du att få bidra med just sin specifika kompetens, jobba tillsammans med övriga servicetekniker samt utföra egna arbeten vid behov, det finns även möjlighet till kompetensutveckling genom Hesselbergs interna utbildningspaket för att fylla eventuella kompetensbehov hos individen. Vi ser gärna sökanden från hela landet och det kan finnas möjlighet till att vi kan hjälpa till med boende för dig som vill flytta till Kiruna med sin fantastiska natur och sina exceptionella möjligheter till friluftsliv. Utöver stimulerande arbetsuppgifter, konkurrenskraftig lön och utvecklingsmöjligheter, erbjuder vi även förmåner som friskvård och läkarbidrag samt möjlighet till bonus. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Detta är en direktrekrytering där du blir anställd direkt av Hesselberg Maskin, tjänsten är på heltid och arbetstiderna är dagtid, måndag-fredag. Vi kommer att intervjua kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, tveka därför inte att ansöka om detta känns som en roll för dig. Sista ansökningsdag är 19 oktober 2025, vid eventuella frågor kontakta Rekryteringskonsult Carina Fors, carina.fors@randstad.se
Ansvarsområden
I tjänsten ingår många varierande arbetsuppgifter, exempelvis:
• Byta komponenter på maskiner
• Felsökning
• Vanlig service -oljebyten, ta oljeprover m.m
• Reparera dieselmotorer
• En hel del fordonsel
• Du kommer att komma i kontakt med datoriserade enheter så viss datavana behövs, sedan kan man lära sig det man behöver
• Allt från små givarjusteringar till stora komponenter som ska justeras inKvalifikationer
• Några års relevant erfarenhet av mekanik
• God svenska i tal och skrift
• Goda engelska kunskaper i tal och skrift
• Goda datakunskaper
• Unika felsökningsfärdigheter
• Kunna kommunicera direkt i felsökningsprocesser med leverantör
• Körkort B, manuell låda
Meriterande:
• All typ av utbildning mot mekanik, tunga maskiner etc.
• Kunskaper inom svetsning
• Kunskap om dieselmotorer
• Kunskaper inom hydraulik
• Kunskaper inom el/elektronikOm företaget
Hesselberg Maskin AB
Hesselberg maskin AB ingår i Sigurd Hesselberg Group AS som funnits sedan 1897 i Norge. Verksamheten i Sverige är huvudsakligen inom och mot gruvnäringen som maskin- och service leverantör, men även mot övriga entreprenadkunder med service och underhåll. Hesselbergkoncernen Norge och Sverige har idag över 300 anställda och är en norskägd koncern med solid ekonomi och verksamhet på flera marknader. Vi är en stolt leverantör av Komatsu gruv -och entreprenadmaskiner. Vi har verksamhet i Sverige på orterna Kiruna, Gällivare, Svappavaara och Pajala. Ersättning
