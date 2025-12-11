Servicetekniker - Västervik
2025-12-11
Trivs du som servicetekniker - men känner att du vill jobba i en verkstad där trivsel, utveckling och kvalitet verkligen står i centrum? Då kan Skobes i Västervik vara nästa steg för dig.
Hos oss får du arbeta med moderna fordon och den senaste tekniken, i ett team som värdesätter samarbete och yrkesstolthet. Vi är auktoriserade för Volvo, Renault och Dacia - och oavsett vilket märke du brinner för, får du hos oss möjlighet att utvecklas vidare.Publiceringsdatum2025-12-11Om tjänsten
Som servicetekniker hos Skobes arbetar du med service, felsökning och reparationer av personbilar. Här får du både arbeta självständigt och tillsammans med kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap. Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling - både genom utbildningar och i vardagen - så att du kan växa i takt med den snabba teknikutvecklingen i branschen.
Vi tror att du:
Är utbildad fordonstekniker och har erfarenhet av verkstadsarbete
Har ett genuint intresse för teknik och fordon
Är noggrann, engagerad och trivs med att leverera kvalitet
Har B-körkort och god datorvana
Har god svenska i tal och skrift
Gärna erfarenhet av däck och rutbyten
Har du erfarenhet av elbilar eller diagnostik? Det ser vi som ett stort plus.
Varför Skobes?
Skobes är ett familjeföretag med över 140 års historia - men vi tänker framåt.
Vårt motto "Personligt hela vägen" gäller inte bara för hur vi agerar mot våra kunder, utan också för hur vi möter varandra som kollegor. Vi tror på trivsel, engagemang och utveckling - varje dag.
Hos oss får du:
En trygg anställning i ett stabilt, växande företag
Kollegor som hjälper varandra och har roligt på jobbet
Möjlighet till vidareutbildning och certifieringar
En modern arbetsmiljö med välutrustad verkstad
Låter det som något för dig? Tveka inte att höra av dig - ansök redan idag via formuläret nedan.
Urval sker löpande.
För frågor om tjänsten kontakta Staffan Källmark, Servicemarknadschef på Skobes Bil i Västervik: staffan.kallmark@skobes.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skobes Bil AB
(org.nr 556536-2232), http://www.skobes.se
Breviksvägen 70 (visa karta
)
593 42 VÄSTERVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skobes Bil Västervik Kontakt
Servicemarknadschef
Staffan Källmark staffan.kallmark@skobes.se Jobbnummer
9638808