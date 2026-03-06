Servicetekniker - Umeå
2026-03-06
Servicetekniker - Umeå
Vi söker nu en servicetekniker till ett väletablerat och växande företag inom tekniska lösningar för vatten- och miljöteknik. Företaget är marknadsledande inom sitt område och satsar stort på innovation, kvalitet och hållbara lösningar. Tjänsten är baserad i Umeå, där du också främst kommer att arbeta. Resor förekommer i tjänsten och uppdrag kan även förekomma i Norge, Dalarna och Uppsala.
Om rollen
Som servicetekniker är du företagets ansikte utåt och har daglig kontakt med kunder. Du erbjuds ett fritt och självständigt arbete med stort ansvar. Du utgår från din bostad dagligen och har tillgång till företagsbil. Egen parkeringsplats behöver tillhandahållas.
Du arbetar med moderna produkter och tekniska lösningar i framkant. Självklart får du den produkt- och systemutbildning som krävs för att lyckas i rollen.

Dina arbetsuppgifter
Förebyggande underhåll
Service av teknisk utrustning
Felsökning
Reparationer
Kundkontakt och rådgivning

Profil
Vi söker dig som är praktiskt lagd, tekniskt intresserad och lösningsorienterad. Du trivs med att arbeta självständigt och har en god servicekänsla då arbetet till största del utförs ute hos kund.
Erfarenhet från liknande arbete är meriterande, särskilt inom:
Mekanik
Fallskydd
El
Allmänt tekniskt/händigt arbete
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av felsökning, underhåll och reparation av teknisk utrustning
Ett stort tekniskt intresse och vilja att utvecklas
God problemlösningsförmåga
Förmåga att arbeta självständigt
God samarbetsförmåga och flexibilitet
B-körkort
Vi erbjuder ett självständigt och varierande arbete hos en stabil och växande arbetsgivare där du får stor frihet under ansvar. Du har tillgång till företagsbil och ges goda möjligheter till både utbildning och vidareutveckling inom rollen. Självklart erbjuder vi även konkurrenskraftiga villkor.
Tjänsten inleds som ett konsultuppdrag med mycket goda chanser till övertag eller förlängning direkt hos kund för rätt person.
Låter detta som rätt nästa steg för dig är du varmt välkommen med din ansökan redan idag. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
