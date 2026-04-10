Servicetekniker - Dörrautomation/Miljö
Servicetekniker - Dörrautomation/Miljö Mälarsjukhuset i Eskilstuna
Mälarsjukhuset i Eskilstuna är ett av Region Sörmlands största sjukhus. Sjukhuset består av både äldre byggnadsdelar och en ny högteknologisk sjukhusbyggnad på cirka 45000 kvm utvecklad för framtidens vårdprocesser. Fastighetsservice projektleder, bygger och utvecklar stora och komplexa projekt i känslig sjukhusmiljö. Vi ansvarar för avancerade tekniska system och måste säkerställa hög driftsäkerhet årets alla dagar - en förutsättning för trygg och säker vård.Publiceringsdatum2026-04-10Arbetsuppgifter
Som servicetekniker inom dörrautomation/miljöer ansvarar du för att skapa trygga och driftsäkra passagelösningar för patienter, vårdpersonal och besökare. Du arbetar i en komplex sjukhusmiljö där dörrar en avgörande del av patientens resa genom vården.
Arbetsuppgifter utförs i första hand på Mälarsjukhuset samt närliggande vårdcentraler men kan även förekomma i andra delar av Region Sörmlands sjukhus och resor sker då på arbetstid.
• Installation, service och reparation av dörrautomatik samt hela dörrmiljön på sjukhusområdet
• Beredskapstjänst kan komma att ingå i tjänsten, beroende på verksamhetens behov.
• Felsökning och tekniska åtgärder i såväl äldre byggnader som den nya stora sjukhusbyggnaden
• Planerat och akut underhåll med hänsyn till pågående vårdverksamhet
• Arbeta i nära samarbete med vårdpersonal, drifttekniker, projektledare och entreprenörer
• Vid behov utföra arbete inom andra teknikområden
Din kompetens
• minst 3 års erfarenhet som dörrautomatikstekniker och erfarenhet av regler kring tillgänglighet och säkerhet i dörrmiljöer som en stor fördel. Därtill är kompetens inom svagström och säkerhetssystem
• Har stark känsla för sekretess och integritet i vårdmiljö
• Är strukturerad, lugn och lösningsorienterad i driftkritiska situationer
• Har teknisk erfarenhet inom dörrautomatik, el, mekanik eller liknande
• Trivs med varierande arbetsmiljöer och kan snabbt anpassa dig till nya situationer
• Är kommunikativ och gillar att samarbeta med både tekniker och vårdpersonal
• God datorvana och förmåga att uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift
• Har B-körkort
• Erfarenhet från sjukhus- eller annan samhällskritisk miljö är meriterande
Vi erbjuder
• Ett meningsfullt arbete där du gör direkt skillnad för vården
• Möjlighet att arbeta i en ny modern sjukhusbyggnad på 45?000 kvm
• Trygga villkor och kollektivavtal
• Ett engagerat fastighetsteam där säkerhet, kvalitet och sekretess står i fokus
• Möjlighet till beredskapstjänst för dig som trivs med ansvar
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Vardagar kl. 7-16.
Information om tjänsten lämnas av
Gruppchef Fastighetsservice Norra
Myggan Persson, 070-259 01 23, myggan.persson@regionsormland.se
Fackliga företrädare nås via Kontaktcenter, 016-10 32 00.
Kom och jobba hos oss på Regionservice
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-05-07.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag.
