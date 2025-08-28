Servicesäljare Mining till Zeppelin-CAT
Om tjänsten
I rollen som servicesäljare representerar du oss som återförsäljare för Caterpillars entreprenadmaskiner och besöker våra kunder inom branschen. Denna roll riktar sig mot kundsegmentet gruvbolag och entreprenörer som verkar mot gruvindustrin. I nära dialog med kunden säljer du produkter och tjänster ur vårt erbjudande, som exempelvis består av serviceavtal, förebyggande reparationer och renoveringar, slitstål och underreden. En servicesäljare utför även enklare inspektioner av maskiner i fält.
De reparationer, service och renoveringar som du säljer till kunderna levereras sedan av våra verkstäder. Tjänsten utgår från vår CRC-verkstad i Boden och du rapporterar till Försäljningschef som också sitter i Boden. I rollen arbetar du tätt ihop med övriga sälj- och servicetemet inom affärsområdet Mining. Resor till kunder i Norrbotten är en naturlig del i tjänsten. Bakgrund
För att lyckas i rollen som servicesäljare ser vi gärna att du:
• Tycker om att arbeta med relationsbyggande försäljning
• Har erfarenhet av försäljning på eftermarknaden i entreprenadbranschen eller liknande bransch.
• Har god allmänteknisk förmåga
• Är kunnig inom Office-paketet och då framför allt Excel
• Har tidigare erfarenhet av att arbeta inom CRM-system för leads och uppföljning
För tjänsten behöver du även ha B-körkort och behärska engelska i både tal och skrift. Profil
För att lyckas i jobbet som Servicesäljare hos oss på Zeppelin Sverige bör du vara driven, konsultativ samt ha förmåga att skapa lönsamhet för såväl kunden som för din arbetsgivare. Vidare bör du se effektiviseringsmöjligheter i hur kunderna använder och underhåller sina maskiner. Utöver detta är det viktigt att ha en stark vilja av att hjälpa dina kunder till lägre kostnader i sin verksamhet genom ditt konsultativa säljande.
I den här rollen lägger vi stor vikt vid din personlighet och söker därför dig som är social, engagerad och prestigelös. För att lyckas med arbetet krävs det också att du är självgående i ditt sätt att jobba. Du får energi av att träffa kunder och att vara på resande fot och trivas med självständigt arbete. Genom ditt kvalitativa arbete skapar du mervärde för dina kunder samt skapar förutsättningar som är bra för alla parter. Vi jobbar nära ihop i sälj- och serviceteamet, för att nå framgång i rollen är det därför viktigt att du har god samarbetsförmåga. Vidare är du en förtroendeingivande person som skapar goda, långsiktiga relationer.
Vi förutsätter att du delar våra grundläggande värderingar; We Care, We Deliver On Our Promise, We Succeed Together
• Vi värnar ett hållbart arbetsliv med starkt fokus på säkerhet, personlig utveckling och balans mellan jobb och fritid. Vi vet att mångfald är en framgångsfaktor och arbetar för att öka jämställdhet och inkludering på vår arbetsplats.
Vi erbjuder:
• Du får möjlighet att representera ett av världens starkaste varumärken
• Fast månadslön och provisionsdel
• Tjänstebil
• Zeppelin Sverige AB är en stabil arbetsgivare med goda anställnings- och arbetsvillkor
Placering:
Boden
Frågor?
Ring Martin Persson, Försäljningschef Mining på telefon: 070-508 71 18.
Intresserad?
Skicka in din ansökan direkt! Vi jobbar med löpande urval vilket gör att tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningstidens slut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
