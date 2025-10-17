Serviceresurs, Dragonens vård- och omsorgsboende
Umeå kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
2025-10-17
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå kommun i Umeå
, Vindeln
eller i hela Sverige
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Dragonens vård och omsorgsboende ligger på Dragonfältet nära Umeå centrum. Boendet som byggdes 2008 har en utemiljö med två stora uteplatser, generösa balkonger på varje våning och god möjlighet till utevistelse. Huset har tre våningar med 96 rum.
För att vår omvårdnadspersonal ska kunna fokusera mer på just omvårdnad söker vi nu dig som är intresserad av att arbeta med de kringliggande sysslorna som också finns på våra vård- och omsorgsboenden. Genom att komplettera med denna roll skapar vi bättre förutsättningar för att vi ska kunna uppnå vår vision: "Tillsammans för ett bättre liv -livet ut!"
Vi behöver nu förstärka vårt arbetslag med Dragonens- vård och omsorgsboende med fler serviceresurser!Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
I rollen kommer du främst att arbeta med tvätt- och städuppgifter. Det innebär bland annat att tvätta boendes och personalens kläder samt städa lägenheter, tvättstuga och gemensamma utrymmen. Arbetsuppgifterna omfattar även köks- och livsmedelshantering. Du kommer att ha en framträdande roll som hygienombud och ansvara för att städ utförs på ett systematiskt vis i enlighet med vårdhygiens riktlinjer för att minimera risken för smittspridning.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom städ. Det är meriterande om du har en lokalvårdsutbildning eller liknande. Som person är du en teamspelare som förstår vikten av att samarbeta. Du värdesätter att utföra ditt arbete med god kvalitet och har en hög känsla för service. För att fungera i den här rollen behöver du även vara duktig på att ta emot instruktioner samt arbeta självständigt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet!
Det krävs att du har goda kunskaper i det svenska språket, så att du med lätthet kan kommunicera med de boende, anhöriga och kollegor.
Tunga lyft kan förekomma, hjälpmedel finns att tillgå.
Vi tar emot ansökningar via registrering i vårt rekryteringssystem, ej via e-mail eller brev. Klicka på "sök jobbet" för att göra en ansökan. Vi kontrollerar ID-handling på de kandidater som vi intervjuar. Urval och intervjuer sker löpande, så varmt välkommen in med din ansökan redan idag!Övrig information
Totalt fyra (4) tjänster särskild visstidsanställning (SÄV), heltid, med start 2025-12-01 till och med 2026-10-31.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte oss om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/708". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627) Arbetsplats
Äldreomsorg, Dragonens vård - och omsorgsboende Kontakt
Sanna Jonson, enhetschef 090-165548 Jobbnummer
9562527