Servicerådgivare till Västervik
Engströms Bil AB / Inköpar- och marknadsjobb / Västervik Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Västervik
2025-09-23
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Engströms Bil AB i Västervik
, Vimmerby
, Linköping
, Kalmar
eller i hela Sverige
Vårt erbjudande
Du kommer få möjligheten att jobba i ett tryggt och stabilt familjeföretag där kundens behov står i centrum. Du har kompetenta och engagerade kollegor vid din sida för stöd och hjälp i din utveckling. Hos oss får du kontinuerlig utbildning och möjlighet att vidareutvecklas i din roll med några av marknadens främsta varumärken. Är du nyfiken och har viljan att ta ansvar kommer du kunna utvecklas tillsammans med oss. Hos oss möts gemenskap, framåtanda och kvalité i en härlig kombination.
Om rollen
Som servicerådgivare handlar allt om relationer, såväl nya som befintliga. Du ger personlig service från första kontakten till sista körda milen. Vi skapar långsiktiga relationer med fordonsägaren och gör det tryggt, roligt och enkelt längs vägen. Arbetet innebär att du har daglig kontakt med våra kunder, både fysiskt och digitalt, och hjälper dem med allt från tekniska råd, bokar tider för service, underhåll, bilvård, reparationer och upprättar kostnadskalkyler. I rollen ingår även att hantera garantifrågor och fakturering. Vi ser också att du med ditt engagemang är med och bidrar till att utveckla vår verksamhet för att nå bästa kundupplevelse och effektivitet.
Vem är du?
Vi söker dig som har några års erfarenhet från en liknande roll och har vana att arbeta med dagliga kundkontakter. Vi tror att du har en nyfikenhet kring dagens fordon och dess teknik samt har lätt för att sätta dig in i nya datasystem. Vi ser gärna att du brinner för service och försäljning, samt har en god förmåga att organisera det dagliga arbetet. Ytterligare krav för tjänsten är att du innehar B-körkort och har goda administrativa färdigheter. Som person har du en stark drivkraft och trivs med att ta ansvar. Du är öppen och har lätt för att kommunicera på ett tydligt sätt. Det är meriterande om du har teknisk bakgrund inom fordonsbranschen.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och ditt engagemang.
Övrig information
Tjänsten är på heltid.
Vill du veta mer om tjänsten kan du kontakta:
Servicechef Alexander Lunnergård - Tel. 0490 - 66004, alexander.lunnergard@engstromsbil.se
Ansökningar behandlas löpande och kan komma att tillsättas tidigare, skicka därför in din ansökan redan idag, dock senast den 31 oktober. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Engströms Bil AB
(org.nr 556076-0836)
Allén 70 (visa karta
)
593 61 VÄSTERVIK Kontakt
Servicechef
Alexander Lunnergård alexander.lunnergard@engstromsbil.se 0490-66004 Jobbnummer
9522661