Servicerådgivare Lund
Bilia AB / Inköpar- och marknadsjobb / Lund Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Lund
2025-12-29
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bilia AB i Lund
, Malmö
, Vellinge
, Trelleborg
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Motiveras du av att möta kunder och ge bästa tänkbara service? Då är det kanske dig vi söker som vår nya Servicerådgivare för personbilar till Bilia Toyota i Lund. Vi värdesätter din potential och vilja att utvecklas med oss.
Varför välja Bilia
Bilia är inte bara en arbetsplats, det är en möjlighet för dig att forma din framtid. Vi är en inkluderande organisation som inte bara värdesätter dina kompetenser utan ger dig plats att växa genom spännande utbildningar, stöttning, samarbete och bra utvecklingsmöjligheter. Här blir du en nyckelspelare i att skapa hållbara och innovativa lösningar.
Vi vill att våra medarbetare ska må bra, både på och utanför jobbet, därför har Bilia medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i åtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Vi erbjuder bra personalrabatter och förmåner.
Om tjänsten
Som Servicerådgivare i personbilsverkstaden tar du emot våra kunder på plats, via telefon och mail. Du ger råd kring service och reparationer, lämnar ut prisuppgifter, hanterar försäkringsärenden samt fakturering. I denna roll förekommer även en viss grad av arbetsledning.
Stor vikt läggs vid god service och bra kundbemötande. Du blir en del av ett team där vi jobbar för att utvecklas tillsammans.
Vad vi önskar av dig
Du är van att arbeta med kunden i fokus och skapa goda kundrelationer. Vi tror att du har några års erfarenhet av arbete i en verkstads administration. Vi ser gärna att du arbetat i butik eller med något annat serviceyrke tidigare och har en god problemlösningsförmåga.
Du har goda datorkunskaper och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. B-körkort är ett krav. Din personlighet, vilja att utvecklas med oss och din inställning är det vi lägger störst vikt vid i denna rekrytering.
Erfarenhet av att arbeta i Kobra är meriterande.
Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månader inledande provanställning och placering är på Bilia Toyota i Lund. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef.
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan redan idag. Då vi arbetar för en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilia AB
(org.nr 556112-5690), https://www.bilia.se/ Kontakt
Servicechef
Tobias Andersson Tobias.Andersson2@bilia.se 010-497 99 20 Jobbnummer
9665510