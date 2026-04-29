Servicerådgivare
Publiceringsdatum2026-04-29Om företaget
"Vi bryr oss" är vår värdegrund och den genomsyrar allt vi gör på Holmgrens Fritid. Den står för hur vi bemöter våra kunder och varandra. Våra ledstjärnor i vardagen är Glädje, Respekt, Ansvar och Sparsamhet.
Holmgrens Fritid är en av Sveriges största handlare av fritidsfordon och en del av Holmgrens Group. Vi finns i Växjö samt i Jönköping, Värnamo och Västervik. Vi erbjuder både nya och begagnade husbilar och husvagnar och våra verkstäder utför service, felsökning, tester och skadereparationer.
Om jobbet Som servicerådgivare hos oss får du med driv och engagemang hjälpa våra kunder till ett tryggare liv med sina fritidsfordon. Tillsammans med dina kollegor skapar du en atmosfär i vår kundmottagningen som imponerar på våra kunder!
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Sälja in, administrera och fakturera verkstadstjänster, reservdelar och tillbehör
Planera verkstadens dagliga drift
Hantera garantier och försäkringsärenden
Ansvara för att kollegorna i verkstaden har rätt delar för sina arbeten
Utföra inbytestester, fukttester och enklare servicejobb
Under våren och sommaren, som är vår högsäsong, har vi en hög efterfrågan, stort kundflöde och många affärer på samtliga avdelningar. Bästa tänkbara service, bra stämning och ett glatt humör genomsyrar vårt företag och det är viktigt att dessa egenskaper behålls även under högsäsong. Hos oss är du inte bara en medarbetare och kollega utan även en ambassadör för vårt varumärke.
Om dig Du bygger goda relationer och har en förmåga att finna rätt lösningar kunden. Med eget driv och positiv energi skapar du arbetsglädje och du fungerar väl både att arbeta självständigt och i team.
Vi söker dig som har några års erfarenhet av en roll med kundbemötande och administrativa arbetsuppgifter. Du gillar varierande arbetsdagar och kan hantera oväntade situationer med lösningsfokus. Du har en god struktur och vana av att arbeta i flera olika system dagligen. Du kommer dagligen hjälpa till med praktiska inslag i verkstaden såsom fukt- och gasoltester samt inbytestester, så vi söker dig som har en fallenhet för och en vilja att arbeta praktiskt. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande men inte avgörande - viktigast är din vilja att leverera en förstklassig kundupplevelse.
Tjänsten är på heltid och en tillsvidaretjänst och inleds med sex månaders provanställning. B-körkort är ett krav.
Ansökan Sista ansökningsdatum är 17 maj 2026. Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med att ansöka då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Platschef Andreas Jönsson via andreas.jonsson@holmgrensfritid.se
alt. 0470-49201
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holmgrens Bil AB
352 45 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort.
