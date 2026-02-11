ServiceNow-utvecklare
Vilka är vi?
Unibase är ett växande IT-företag med passion för att skapa värde för våra kunder genom smarta tekniska lösningar. Vi arbetar med spännande projekt och samarbetar med kunniga kollegor. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad genom att utveckla och förvalta lösningar i ServiceNow-plattformen.
Om rollen
Vi söker en erfaren ServiceNow-utvecklare till Unibase!
Som ServiceNow-utvecklare kommer du bland annat att:
Utveckla, konfigurera och anpassa lösningar i ServiceNow-plattformen
Arbeta med moduler som Incident, Problem, Change, CMDB och Service Catalog
Säkerställa att lösningarna följer best practice och kundens behov
Delta i projekt för implementation, integration och vidareutveckling av plattformen
Samarbeta med kollegor inom ITSM, utveckling och arkitektur
Du blir en viktig del av vårt och kundens team och bidrar till att leverera effektiva och framtidssäkra ITSM-lösningar.
Dina arbetsuppgifter kan bestå av följande (beroende på uppdrag):
Utveckling och konfiguration:
Skapa och anpassa workflows, business rules, UI policies och script
Implementera integrationer med externa system via API:er
Utveckla rapporter och dashboards för uppföljning och analys
Förvaltning och optimering:
Underhålla befintliga lösningar och säkerställa hög tillgänglighet
Felsöka och åtgärda problem i plattformen
Dokumentera konfigurationer och förändringar
Projekt och innovation:
Delta i design och implementation av nya moduler och funktioner
Bidra med idéer kring automatisering och effektivisering
Arbeta med uppgraderingar och nya versioner av ServiceNow
Meriterande erfarenheter
Det är positivt om du har erfarenhet av:
Certifieringar inom ServiceNow (t.ex. Certified System Administrator, Application Developer)
ITIL v4 eller liknande ramverk för IT-styrning
Scriptning i JavaScript och kunskap om REST API
Integrationer mot andra ITSM-verktyg eller affärssystem
Vi söker dig som har:
Minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet inom ServiceNow-utveckling
God förståelse för ITSM-processer och ServiceNow-arkitektur
Eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Varför ska du bli en del av vår familj?
Vårt engagemang för mångfald och inkludering
Vi värdesätter mångfald och strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö. Alla kvalificerade sökande uppmuntras att ansöka, oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, funktionsvariation eller sexuell läggning. Vi tror att olika perspektiv berikar vårt team och vår verksamhet. Så ansöker du
