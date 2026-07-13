ServiceNow-tekniker
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Vill du arbeta med utveckling, automation och förbättring av verksamhetskritiska IT-processer? Vi söker nu en självgående ServiceNow-tekniker till ett långsiktigt konsultuppdrag i Göteborg eller Solna.Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Detta är ett långsiktigt konsultuppdrag där du får arbeta med att vidareutveckla, effektivisera och kvalitetssäkra processer och automatiserade lösningar i en större ServiceNow-miljö.
Du kommer att samarbeta nära tekniska team, verksamhetsrepresentanter och förvaltningsorganisationen för att skapa stabila, effektiva och användarvänliga lösningar.
ServiceNow är den centrala kompetensen för uppdraget. Erfarenhet av Microsoft Power Automate är meriterande, men även ett tydligt intresse och god förmåga att utvecklas inom Power Automate är relevant.
Uppdraget är hybridbaserat och innebär arbete både från kontoret och på distans. Du behöver kunna arbeta regelbundet från vald placeringsort i Göteborg eller Solna enligt överenskommelse.Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Utveckla, konfigurera och förvalta funktionalitet i ServiceNow
Skapa och vidareutveckla automatiserade flöden och workflows
Arbeta med processautomation kopplat till ITSM och närliggande IT-processer
Identifiera förbättringsområden och föreslå lämpliga automatiseringslösningar
Arbeta med integrationer, regelverk, script och tekniska beroenden
Samverka med tekniska team, verksamheten och förvaltningsorganisationen
Dokumentera lösningar, arbetssätt och tekniska beroenden
Bidra till ökad effektivitet, kvalitet och stabilitet i plattformenKravprofil för detta jobb
Vi söker dig som har:
Flera års dokumenterad erfarenhet av arbete i ServiceNow
Praktisk erfarenhet av att utveckla, konfigurera och förvalta funktionalitet i ServiceNow
Erfarenhet av automation, workflows och processflöden, exempelvis i Flow Designer eller Workflow Editor
God förståelse för IT Service Management, ITSM, och närliggande IT-processer
Erfarenhet av att arbeta med krav, teknisk konfiguration och kvalitetssäkring av lösningar
Erfarenhet av integrationer, regelverk, script eller tekniska beroenden inom ServiceNow
Vana att dokumentera tekniska lösningar, processer och arbetssätt
Erfarenhet av att arbeta i komplexa IT- eller enterprise-miljöer
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar och samarbeta med både tekniska team och verksamheten
Det är meriterande om du har erfarenhet av Microsoft Power Automate, Microsoft Power Platform, IntegrationHub, API- och REST-integrationer eller JavaScript. Certifieringar inom ServiceNow är också meriterande.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är självgående, lösningsorienterad och strukturerad. Du trivs med att ta ansvar för dina arbetsuppgifter och har ett genuint intresse för automation, effektivisering och förbättringsarbete.
Du är kommunikativ, samarbetsinriktad och van vid att dokumentera tekniska lösningar på ett tydligt och kvalitetssäkrat sätt.
Om uppdraget
Period: 1 september 2026 - 22 december 2027 Placeringsort: Göteborg eller Solna Omfattning: 100% Arbetsform: Hybrid
Urval och intervjuer sker löpande, så välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8058410-2098905". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Vasagatan 7 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
10001262