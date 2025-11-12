Servicemontör till Västerås
Som servicemontör till vår kund i Västerås ansvarar du för att säkerställa att kunden får bästa tänkbara service. Du kommer ingå i ett team av service montörer på plats i Västerås men även i en större arbetsgrupp med flera VS-montörer inom såväl service som entreprenad.
Vanliga arbetsuppgifter:
- Rörbyte
- Allmänt VS-arbete
- Problemlösning
- Värmepumpar
- Undercentraler
- Svetsning
- Kulvertar
• Byte av blandare
• mm.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad/certifierad VS-montör. Vi tror att du har ambition att utveckla dina kunskaper. Som person är du strukturerad, noggrann, ansvarstagande och har en förmåga att lösa problem. IVAB strävar alltid efter att hålla högsta kvalitét på utfört arbete och att bibehålla långsiktiga relationer till kunder och beställare, därför är det viktigt att du har hög servicekänsla. Vi tror vidare att du som person har ett gott kundbemötande och är serviceinriktad. Du behöver också kunna arbeta såväl självständigt som i team.
Krav:
* B-körkort
* Behärskar svenska väl både i tal och skrift
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande:
* Heta Arbeten
* Säkert vatten
* Svetskunskap
Det här kan vi erbjuda dig
Vi erbjuder dig möjligheten att få växa med ett familjeföretag som har 75 års erfarenhet i branschen. IVAB har en stabil ekonomi och kompletterande verksamheter såsom mekanisk verkstad, industriavdelning som utför installationer runt om i Norden samt dotterbolag inom bl.a. stålkonstruktion. IVAB har låg personalomsättning och stor trivsel bland medarbetarna. I Skellefteå kommer du till en hemtrevlig lokal med centralt läge. Stämningen och känslan på filialen är mycket fin och familjär, precis som vi vill ha det. Vi jobbar till stor del mot entreprenad och projekt men ser et behov av att utöka vår verksamhet mot service för såväl företagskunder som privatpersoner.
Vi erbjuder även:
* Tjänstepension
* Förmånsbil/tjänstebil - Väljer du förmånsbil har du möjlighet att utgå från hemmet och åka direkt ut till kund.
* Friskvårdsbidrag
* Företagshälsovård och hälsoundersökningar
* Hyra av egen fjällstuga mm.
Anställningsomfattning: Heltid
Antal tjänster: 2st
Lön: Enligt överenskommelse.
Startdatum: Enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning 6 mån
Tjänstgöringsort:Till stor del Västerås om än Köping är anställningsort.
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 - Rekrytering sker löpande!
Mer om IVAB
IVAB grundades 1947 i Sjulnäs utanför Piteå och drivs idag av tredje generationen. Verksamheten kan delas upp i fyra delar; verkstad, industri, VVS och sprinkler. Inom VVS är vi auktoriserade vvs-, sprinkler- och gasinstallatörer. IVAB-koncernen har ca 300 anställda och en årlig omsättning på ca 550 MSEK. Vi består i dagsläget av huvudkontoret i Piteå, 10 filialer runt om i landet samt dotterbolagen Nordtool AB och NIAB. Tillsammans står vi redo att möta dagens och morgondagens krav på ett väl fungerande företag. Lär gärna mer på www.ivab.com
Inför rekryteringsarbetet har IVAB tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med rekryteringsföretag, mediesäljare och liknande. Så ansöker du
