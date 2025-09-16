Servicemontör Inredning
2025-09-16
Servicemontör Inredning Vår kund är en ledande aktör inom inredningslösningar för arbetsmiljöer
Med ett starkt fokus på hållbarhet, ergonomi och design erbjuder vår kund innovativa produkter och tjänster som skapar bättre arbetsdagar för människor i hela Europa. Företaget har en lång tradition av kvalitet och ansvarstagande, och söker nu nya medarbetare som vill vara med och bidra till framtidens arbetsplatser.
Om tjänsten Vi söker en erfaren och lösningsorienterad servicemontör för rekrytering åt vår kund som vill arbeta med montering och installation av kundanpassade inredningslösningar för företag och offentliga miljöer. Du kommer att ha en viktig roll i att planera logistik, hantera lager och säkerställa att arbetet utförs effektivt och med hög kvalitet. Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med kollegor och säljsupport.
Arbetsuppgifter
• Montering och installation av inredning hos kund
• Planering av leveranser, verktyg och montage
• Lastning, lossning och transport av material
• Lagerhantering och strukturering av fordon och utrustning
• Daglig kontakt med kunder, säljsupport och montörsteam
• Lösningsförslag vid tekniska och logistiska utmaningar
• Följa kvalitets- och säkerhetsrutiner
Kvalifikationer
• Erfarenhet av montering, snickeri, bygg eller liknande hantverk
• Självgående, ansvarstagande och problemlösande
• God organisationsförmåga och struktur
• Trivs i samarbete med andra och bidrar till god laganda
• B-körkort (BE är meriterande)
• Flytande svenska i tal och skrift
• God fysik och arbetsvilja
Meriterande
• Erfarenhet av inredningsmontage
• Kunskap inom logistik eller lagerhantering
• Truckkort eller annan relevant utbildning
Vad vi erbjuder
• Ett varierande och självständigt arbete med frihet under ansvar
• Möjlighet att påverka både projekt och arbetssätt
• En företagskultur med stark laganda, korta beslutsvägar och stort engagemang
Personliga egenskaper
• Du har god social förmåga, inger förtroende och bygger långsiktiga relationer med både kunder och kollegor. Du är prestigelös, strukturerad och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
• Drivkraft och initiativförmåga
• Positiv attityd, God samarbetsförmåga och social kompetens
Vår rekryteringsprocess Rekryteringsprocessen sker i samarbete med B3 Personal AB. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Ludvig Zettervall eller Ulf Gresté via telefon 08-99 66 34.
Urval och rekryteringsprocess sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas under pågående annonsering.
Vi strävar efter en rättvis och inkluderande rekrytering där alla kandidater ges samma möjlighet att visa sin potential. Ersättning
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
