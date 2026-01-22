Serviceminded receptionist till Solna Centrum! (deltid)
2026-01-22
Om tjänsten Middlepoint söker nu tillskott till vårt duktiga serviceteam i receptionen i Solna centrum!
Som receptionist i detta lokala köpcentrum får du arbeta i en trivsam och varm miljö där kundservice ligger i fokus. I denna roll ges du möjlighet till eget ansvar, utveckling och självständigt arbete i Solna centrums nyinredda reception - centrumets mittpunkt.
Tillsammans med din kollega har du det övergripande ansvaret över centrumets servicetjänster och besökarnas trivsel. Du arbetar större delen av dagen själv i receptionen, vilket förutsätter att du trivs med att arbeta självständigt, ta ansvar och initiativ. Självklart levererar du även högklassig service till alla kunder och besökare du möter!
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Hänvisa kunder och besökare samt svara på frågor
Telefon, växel- och mailhantering
Försäljning av presentkort
Registrering av medlemmar
Ansvar för mindre event och bokningar
Diverse administrativa uppgifter såsom dagsrapportering
I övrigt receptionsrelaterade arbetsuppgifter
Vem är du?
Du trivs i mötet med människor och har en stark servicekänsla där du alltid strävar efter att ge det lilla extra till våra kunder. Vidare tror vi att du är van vid att arbeta självständigt och har ett lösningsorienterat förhållningssätt när utmaningar uppstår. För att lyckas i rollen ser vi att du har en god social kompetens och snabbt kan bygga förtroendefulla relationer. Du är uppmärksam på andras behov och har en naturlig förmåga att bemöta besökare med värme, professionalism och ett leende.
Vi ser gärna att du:
Har gedigen erfarenhet av service, gärna från liknande roll
Har goda kunskaper i Office-paketet
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Om anställningen Anställningsform: Vikariat Sysselsättningsgrad: cirka 75% Arbetstider: Vardagar cirka 13.45-19.15 och 08.45-16.00. Varannan lördag cirka 10.45-17.15. Start: Mars 2026
Bakgrundskontroll tas i samband med rekryteringsprocessen. Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
Följ oss på Instagram för att se mer av vad som händer hos oss:http://instagram.com/middlepoi...
Vännerna på Middlepoint! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7098559-1803810". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Middlepoint AB
(org.nr 556789-6864), https://jobba.middlepoint.se
Engelbrektsgatan 7 (visa karta
)
114 32 STOCKHOLM Arbetsplats
Middlepoint Jobbnummer
9699988