Servicemedarbetare till Uppsala
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Nationella operativa avdelningen / Fastighetsskötarjobb / Uppsala Visa alla fastighetsskötarjobb i Uppsala
2025-08-18
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Migrationsverket, Operativ verksamhet, Nationella operativa avdelningen i Uppsala
, Sundbyberg
, Stockholm
, Flen
, Örebro
eller i hela Sverige
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker servicemedarbetare till serviceenhet Stockholm, med placering i Uppsala.
Vi erbjuder en miljö som präglas av mötet med människor och varierande arbetsuppgifter. Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Serviceenheten är en enhet där förmågan till "snabba puckar" oftast ställs på sin spets och proaktivt arbete är viktigt.
Vad gör en servicemedarbetare på serviceenheten?
Som servicemedarbetare på serviceenheten arbetar du med kontorsservice samt fastighets- och verksamhetsanknutna tjänster. Det kan bland annat innebära tillsyn av lokaler, vissa fastighetsrelaterade åtgärder, felanmälningar, beställningar av gemensamma förbrukningsvaror, posthantering och lokalanpassning. Särskilt fokus ligger på hantering av tekniken på kontoret. Ansvaret omfattar driftsättning/installationer av ny IT-utrustning samt översyn och åtgärder av desamma.
Du har kontakt med externa leverantörer av varor och tjänster samt interna kontakter med enheternas beställare. Du utför förbättringar av rutiner för tillsyn, kontroll och hantering av lokaler och teknik. Vidare ger du praktisk service och utför underhåll i lokalerna. Du ansvarar också för egen ärendehantering i vårt ärendehanteringssystem. Resor utanför stationeringsorten kan förekomma.
Vem är du?
Som person har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändringar. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver saker vidare. Du är serviceinriktad och värdesätter att lösa problem tillsammans med dina kollegor. Vidare är du flexibel och anpassar dig till rådande omständigheter samt ser möjligheter i förändringar. Du har ett proaktivt arbetssätt och handlar i enlighet med fattade beslut och riktlinjer. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
Du som söker har
- Gymnasieutbildning med teknisk inriktning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig för rollen
- Goda generella IT-kunskaper
- God teknisk kunskap, exempelvis användning av videokonferensutrustning
- Goda kunskaper i Officepaketet
- Erfarenhet av arbete med krav på god service
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
- B-körkort
Det är meriterande om du har
- Erfarenhet av arbete inom kontorsservice
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månader provanställning
Arbetstider: Kontorsarbetstid, visst arbete utanför kontorsarbetstid kan förekomma i samband med resor till andra orter.
Vi tillämpar individuell lönesättning
Placering: Uppsala
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Läs om våra anställningsförmåner https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/om-att-jobba-hos-oss.html. Publiceringsdatum2025-08-18Så ansöker du
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 7 september 2025. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
_________________________________________________________________________________________________________
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb-och-intresseanmalan.html
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_6ac04684195a004dfdb2c7
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3.3.1-2025-10077". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Nationella operativa avdelningen Kontakt
Nenad Duborija 010-4855509 Jobbnummer
9461818