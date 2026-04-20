Serviceman
Trivs du med praktiskt arbete, teknik och att ge riktigt bra service? Vill du ha en varierad vardag där du arbetar nära både kollegor och kunder? Nu söker vi en serviceman till Lambertsson i Kiruna - en viktig roll där du får vara med och säkerställa att verksamheten fungerar smidigt varje dag. Ansök redan idag - urval sker löpande!
Information om företaget
Lambertsson är det personliga företaget där människan är i fokus. De är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar. De erbjuder totallösningar samt tjänster inom uthyrning, tillfällig-el, kranar, moduler och trafikanordningar samt även energioptimerade lösningar.
Lambertsson är ett dotterbolag inom Peabkoncernen. Deras kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga är en naturlig del av vardagen, och vi söker dig som känner igen dig i dessa och vill arbeta utifrån dem. Hos Lambertsson finns stora möjligheter till personlig utveckling.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Lambertssons räkning en serviceman. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Lambertsson.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Lambertssons önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till lisa.backstrom@pn.se
.
Du erbjuds:
• En varierad roll med praktiskt arbete och stort eget ansvar
• Möjlighet att utvecklas inom teknik och service
• Trygg anställning i ett stabilt och växande bolag
ArbetsuppgifterSom serviceman blir du en viktig del av depåverksamheten i Kiruna. Du arbetar i serviceverkstaden där fokus ligger på att säkerställa att maskiner och material håller hög kvalitet och är redo för kundernas behov. Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor och en vardag med varierande arbetsuppgifter. Här får du en nyckelroll i flödet av maskiner och arbetar i en miljö där samarbete, ansvar och god service står i centrum.
Exempel på arbetsuppgifter:
Service och reparation av bygg- och anläggningsmaskiner
Mottagning, kontroll och hantering av returmaterial
Säkerställa ordning och struktur i depån
Stötta kollegor i det dagliga arbetet vid behov
Vi söker dig som:Vi söker dig som är praktiskt lagd, gillar struktur och trivs i en fartfylld miljö. För att lyckas i rollen ser vi att du har god maskinkännedom och ett tekniskt intresse. Du är också duktig på att se vad som behöver göras och tar egna initiativ. Du gillar att ha ordning och reda omkring dig och service är en självklarhet för dig och det faller sig naturligt att leverera den bästa lösningen för kunden.
Generell datavana och B-körkort är ett krav och om du redan har truckkort A+B är ett plus.
START: Enligt överenskommelseOMFATTNING: HeltidSTAD: KirunaURVAL: Sker löpandeKONTAKT: Lisa Bäckström - lisa.backstrom@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta lisa.backstrom@pn.se
.
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650), https://lambertsson.com/
981 38 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lambertsson Sverige AB Kontakt
Konsultchef
Lisa Bäckström lisa.backstrom@pn.se +46729136148 Jobbnummer
9865534