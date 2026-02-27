Serviceman
Serviceman till vår depå i Malmö
Vill du arbeta i en verksamhet som ständigt utvecklas inom bygg- och anläggningsbranschen? Här får du ett varierat arbete med stora möjligheter att växa - både i din yrkesroll och som person. Nu söker vi en serviceman till vår depå i Malmö. Detta är en varierad och praktisk roll där du får ta stort eget ansvar och samtidigt arbeta nära ett engagerat team. Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
Huvudfokus i tjänsten är plock och hantering av utgående gods. Du ser till att material plockas korrekt, kontrolleras och packas för leverans - en avgörande del i att våra kunder får rätt utrustning i rätt tid.
Utöver detta kan arbetsuppgifterna omfatta:
Service och enklare reparationer av bygg- och anläggningsmaskiner
Mottagning och kontroll av returmaterial
Ordning och struktur i depån
Stöttning av kollegor vid behov i det dagliga depåarbetet
Här får du en nyckelroll i flödet av gods och arbetar i en miljö där samarbete, ansvar och god service står i centrum.
Vem är du?
Vi söker dig som är praktiskt lagd, gillar struktur och trivs i en fartfylld miljö. Du arbetar självständigt, men bidrar också till teamet när det behövs. Servicekänsla och noggrannhet är en självklar del av ditt arbetssätt.
Krav - för att lyckas i rollen behöver du:
B-körkort
Truckkort
Maskinkännedom
God datavana
Meriterande:
Grundläggande el-kunskap
Utbildning/erfarenhet inom ställningsbygge och fallskydd
Därför ska du välja Lambertsson
Hos oss får du mer än ett jobb - du får en trygg arbetsplats med stora möjligheter att utvecklas. Vi är det personliga företaget med korta beslutsvägar och en kultur som präglas av samarbete och vilja att hjälpa varandra. Våra kärnvärden Jupp - jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga - genomsyrar allt vi gör. Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Camilla Sandberg, depåchef - camilla.sandberg@lambertsson.com
Paula Mendoza, HR-koordinator - paula.mendoza@lambertsson.com
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar. Vi erbjuder totallösningar samt tjänster inom uthyrning, tillfällig-el, kranar, moduler och trafikanordningar. Lambertsson är ett dotterbolag inom Peabkoncernen. Ersättning
