Serviceman
Lambertsson Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Mora Visa alla maskinreparatörsjobb i Mora
2026-02-11
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lambertsson Sverige AB i Mora
, Älvdalen
, Malung-Sälen
, Borlänge
, Gävle
eller i hela Sverige
Vi söker en serviceman till vår depå i Mora
Vi behöver förstärka vår bodverksamhet i Mora med en serviceman och söker nu dig som trivs med ett omväxlande arbete med kunden i fokus. Uppdraget är med start omgående och urval sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Om rollen
Som serviceman i vår bodverksamhet har du en viktig roll när det gäller underhåll, service och etablering av bodarna som ska ut till våra kunder. Våra kunder har olika behov för sina bodetableringar och din uppgift är bland annat att anpassa våra bodar efter kundernas behov och önskemål samt genomföra kontroll av funktioner för att säkerställa att allting fungerar som det ska. Stor del av jobbet är ute på projekten hos våra kunder, så det är ett krav att du har B-körkort. Har du BE-körkort är det meriterande. Har du hjullastarkörkort samt erfarenhet av att köra lastmaskin är det ett stort plus.
Övernattning på annan ort förekommer.
Du ingår i ett team där ni tillsammans jobbar aktivt för att ge bästa möjliga service till våra kunder.
Om dig
Vi tror att du har någon form av hantverksbakgrund där montage och service varit en stor del. Vidare trivs du i en roll med varierade arbetsuppgifter och drivs av att ge god service till våra kunder. Du är duktig på att se vad som behöver göras och tar gärna egna initiativ. Du behöver vara en strukturerad person som gillar att ha ordning och reda omkring dig. Service är en självklarhet för dig och det faller sig naturligt att leverera den bästa lösningen för kunden. För att lyckas i rollen ser vi att du har god maskinkännedom och ett tekniskt intresse.
Vilka är vi?
Lambertsson är det personliga företaget där människan är i fokus. För oss är det viktigt att vara delaktiga, ha möjlighet att påverka och utvecklas på jobbet. Vi erbjuder en trygg anställning i en organisation som förenar det lilla företagets dynamik med det stora företagets resurser och möjligheter.
Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta Christian Lovén projektledare, på christian.loven2@lambertsson.com
.
I den här rekryteringen vill vi ha ditt cv och att du svarar på ett par frågor, så du behöver inte skicka med något ansökningsbrev.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar. Vi erbjuder totallösningar samt tjänster inom uthyrning, tillfällig-el, kranar, moduler och trafikanordningar. Lambertsson är ett dotterbolag inom Peabkoncernen. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lambertsson Sverige AB
(org.nr 556190-1637) Arbetsplats
Lambertsson AB Jobbnummer
9736497