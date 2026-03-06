Serviceledare VS Industri
2026-03-06
Serviceledare VS Industri
Vill du vara med och leda ett engagerat team och utveckla VS-verksamheten i Jönköping?
På Bravida är vi teknikproffs som gör jobbet ordentligt. Vi tar oss an spännande uppdrag som få andra klarar - och nu söker vi en serviceledare inom VS som vill vara med och driva vår verksamhet framåt.
Om rollen
Som serviceledare ansvarar du för att leda och utveckla en grupp på cirka 4 medarbetare som är drivna och utvecklingsorienterade. Du utgår från vårt kontor i Jönköping. Rollen innebär att du:
• Ansvarar för kundbearbetning, försäljning och leverans av serviceuppdrag
• Säkerställer avtal, ekonomiskt resultat, teknisk kvalitet och dokumentation
• Planerar resurser, gör inköp och följer upp kvalitet, miljö och arbetsmiljö
• Leder och engagerar medarbetare samt genomför utvecklingssamtal
• Driver merförsäljning och utvecklar kundrelationer.
• Driva projekt till viss del.
Hos oss får du frihet under ansvar och möjlighet att påverka både affären och teamets utveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Teknisk utbildning inom VS och minst 1-2 års erfarenhet från branschen
• Erfarenhet av ledande arbete och goda kunskaper i ekonomi
• B-körkort (krav)
• Affärsmässighet, drivkraft och känsla för service och försäljning
• Fördelaktigt om du är Branschcertifierad VVS montör.
För att trivas hos oss är du en lagspelare som gillar att ta ansvar, kommunicera tydligt och skapa goda relationer. Du är uthållig, energisk och har förmågan att nå uppsatta mål.
Bravida som arbetsgivare
På Bravida är vi stolta över att leverera känslan när allt bara fungerar. Våra medarbetare har byggt förtroende hos våra kunder sedan 1922 och är hjärtat i vår organisation. Tillsammans levererar vi de mest energieffektiva tekniska lösningarna. Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för en mer hållbar framtid. Vi värdesätter mångfald och strävar efter att skapa en säker och inkluderande arbetsplats där alla känner sig välkomna och uppskattade. Din säkerhet kommer först, alltid.
Genom våra interna utbildningar erbjuder vi utvecklingsmöjligheter, och i vår starka gemenskap hjälper vi varandra att lyckas. Som en del av vårt team får du chansen att utvecklas både personligt och professionellt. Vi är stolta över att vara ett av Nordens ledande företag inom vår bransch, vilket ger oss möjlighet att erbjuda förmåner som exempelvis förmånliga pensionsavtal, friskvårdsbidrag och vidareutbildning. Läs mer om hur det är att arbeta på Bravida här.
Hur söker jag jobbet?
Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum som är 1 Maj 2026. Du skickar in ditt CV och personliga brev genom att klicka på knappen Ansök nedan.
Vi undanber oss kontakt med rekryteringsföretag i denna rekryteringsprocess
Bra fastigheter gör skillnad, därför finns Bravida. Som Nordens ledande leverantör av tekniska helhetslösningar inom service och installation hjälper vi våra kunder att skapa väl fungerande och hållbara fastigheter.
Bravidas långsiktiga mål är att vara klimatneutral i hela värdekedjan år 2045. Vi har 12 000 medarbetare och finns på cirka 190 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bravidas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. www.Bravida.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Avdelningschef
Dennis Hörberg dennis.hoerberg@bravida.se 036342533 Jobbnummer
9781410