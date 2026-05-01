Serviceledare till Region Småland
Emploid AB / Gruv- och metallurgijobb / Nybro Visa alla gruv- och metallurgijobb i Nybro
2026-05-01
, Emmaboda
, Kalmar
, Lessebo
, Mörbylånga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Emploid AB i Nybro
, Kalmar
, Oskarshamn
, Karlskrona
, Växjö
Publiceringsdatum2026-05-01Om företaget
Emploid har fått det stora nöjet att bistå framgångsrika VS Truck i deras rekryteringsarbete!VS Truck är ett nationellt täckande företag som säljer, erbjuder service och finner lösningar inom logistik på truckar och entreprenadmaskiner. Genom agenturen för flera kända märken som Crown, Bobcat och Pramac är de en etablerad aktör som samarbetar med både stora och små företag.
Företaget har tekniker- och försäljningskontor från Eslöv i söder till Stockholm i norr, samt en växande e-handel som bidrar till deras fortsatta framgång. Med drygt 50 anställda har VS Truck de senaste åren mer än dubblat sin omsättning och expanderat till nya regioner - vilket gör rekryteringar som denna extra viktiga för att säkerställa fortsatt tillväxt med bibehållen kvalitet.
Läs gärna mer på: www.vstruck.se
Om rollen
Som serviceledare ansvarar du för att leda och utveckla ett team fälttekniker i region Småland. Ett stort fokus i tjänsten ligger på teknisk support, kundkontakt, resursplanering och eftermarknadsaffären för din region. Du säkerställer en effektiv serviceplanering och håller god kontakt med både kunder och kollegor. Ditt uppdrag är att driva verksamheten framåt och ta ansvar för budget, kvalitet och kundnöjdhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Planera och koordinera service- och reparationsuppdrag på truckar, entreprenadmaskiner och annan utrustning
• Prioritera insatser utifrån kundbehov och maskinernas driftkritiska status
• Vara primär kontaktperson för kunder, genomföra kundbesök och hantera reklamationer
• Leda, motivera och utveckla teamet utifrån ett personalansvar- inklusive rekrytering och utveckling av ny personal
• Säkerställa efterlevnad av kvalitetsstandarder och arbetsmiljöregler
• Ha budget- och kostnadsansvar samt följa upp fakturering och betalningar
• Arbeta med servicehanteringssystem och rapportera nyckeltal till ledningen
• Initiera och driva förbättringsarbeten för ökad effektivitet och kundnöjdhet
Om dig
Vi söker dig som har både maskinteknisk kompetens och ett naturligt ledarskap på operativ nivå. Du är van vid att arbeta lösningsorienterat i ett högt tempo, med ett stort affärsfokus och trivs i en roll där du har stor påverkan på såväl teamet som verksamhetens utveckling.
För att vara aktuell för tjänsten har du:
• Teknisk bakgrund som ger dig förståelse inom truckar, entreprenadmaskiner eller tunga fordon
• Erfarenhet av kunddialoger och kundmöten i affärssyfte
• Erfarenhet av personalansvar, ledarskap och/eller koordinering inom serviceverksamhet
• Kunskaper inom hydraulik, mekanik och el
• God vana av att arbeta med digitala verktyg och system
• B-körkort
Personliga egenskaper som kommer att prioriteras är
• Lösningsorienterad, strukturerad och ansvarstagande
• Kommunikativ och relationsbyggande
• Affärsmässig och målinriktad
• Tydligt ledarskap som kan samla ett team och bidra till en inspirerande gemenskap
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Växjö med omnejd
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Anders Romberg på anders.romberg@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sökord: Serviceledare, Servicechef, Eftermarknadssäljare, Maskinsäljare, Truck, Entreprenadmaskin, arbetsledare, chef, rekrytering, Göteborg, Borås, Västra Götaland, Halland
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emploid AB
(org.nr 559288-2749)
Skiffervägen 4 (visa karta
)
382 92 NYBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
VS Truck
9887086