Servicekoordinator till bolag i Sickla
Academic Work Sweden AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-04-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker en Servicekoordinator som vill utveckla vår kunds serviceorganisation. Här är service en central del av verksamheten och vi söker dig som trivs i en dynamisk miljö där struktur och flexibilitet är i fokus.Publiceringsdatum2026-04-15Om tjänsten
Academic Work söker för vår kunds räkning en Servicekoordinator. Uppdraget startar omgående på halvtid med en övergång till heltid från och med 1 augusti och därefter långsiktigt såvida alla parter är nöjda.
Detta är ett konsultuppdrag där du kommer att vara anställd hos Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund. Läs mer om vårt konsulterbjudande.Dina arbetsuppgifter
I rollen som Servicekoordinator är du en central del av kundserviceteamet och säkerställer en högkvalitativ serviceupplevelse. Du hanterar löpande kundärenden, agerar support för tekniker och bidrar aktivt till att förbättra interna processer i en organisation under stark utveckling.
Du är en viktig första kontakt för våra kunder, där du tar emot felanmälningar via telefon och mail och ser till att varje ärende tas om hand på rätt sätt. Med struktur och noggrannhet skapar du arbetsordrar och följer upp ärenden i våra kundportaler - alltid med målet att ge snabb, tydlig och professionell service.
Vid övergång till heltid kommer du, utöver ovan, även att bland annat hantera offerter, beställningsvaror, reklamationer och avvikelser, koordinering med tekniker och uppdatera systemet med kunduppgifter.
Vi söker dig som
Har arbetslivserfarenhet av kundservice med telefon som främsta arbetsverktyg
Har goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift, då det används i det dagliga arbetet
Har god data- och systemvana
Det är meriterande om du:
Har kunskap i ERP-system sedan tidigare
Har arbetslivserfarenhet av en liknande roll inom logistik, servicekoordinator, orderhantering eller likvärdigt
Har arbetslivserfarenhet inom administration
För rollen värderar vi dina personliga egenskaper högt och söker dig som är serviceinriktad och gillar att hjälpa andra. Du är nyfiken, lösningorienterad och kommunikativ med förmåga att fatta beslut även utan full information och satta rutiner. Vidare skapar du struktur, är flexibel och prioriterar väl i ett stundtals högt tempo.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1YNY9H".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM
9857201