Serviceinriktad planerare till Göteborg!
Hero AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg
2025-12-17
Trivs du i en koordinerande roll där du säkerställer planering och struktur? Som Planner hos vår kund koordinerar du tekniker över hela landet, säkrar material och skapar tydlighet i kommunikationen så att både akuta och planerade insatser landar i tid och säkerställer nöjda kunder.Publiceringsdatum2025-12-17Om tjänsten
Rollen är navet i kundens support- och projektplanering. Du ansvarar för att samordnar tekniker för fälttjänster och installationer, stöttar projektledare med resursplanering och ser till att allt praktiskt såsom material, dokumentation, tider är synkat. I roll arbetar du nära teknik, support, logistik och projektledning.Dina arbetsuppgifter
Support- & projektplanering: Planera både akuta insatser och schemalagda uppdrag. Boka och koordinera tekniker över hela Sverige.
Kommunikation & kundkontakt: Ha löpande intern dialog med tekniker och supportteam.
Materialbeställning & synk: Beställa material, synka behov med tekniker och boka installation när leveranserna är på plats.
Operativ koordinering: Gå igenom ärenden med teamet, planera insatser, hantera sjukfrånvaro och täcka telefon vid behov.
Dokumentation & beredskap: Säkerställ att underlag och ärenden är uppdaterade i våra system.
Vi söker dig som:
Du har gärna erfarenhet från en koordinerande roll exempelvis inom support eller planering, där du arbetat med flera kontaktytor och ansvarat för planering i någon form. Vi tror att du är bekväm med att arbeta digitalt och har goda datorkunskaper, särskilt i Excel som du kommer att använda i vardagen. Har du dessutom erfarenhet av teknik är det ett plus, men inget krav
Krav för tjänsten är goda kunskaper i svenska och engelska tal & skrift.
För att du ska trivas i rollen tror vi att du är en strukturerad och lösningsorienterad person med en stark kommunikativ förmåga och som trivs med att ha många bollar i luften. Vi ser gärna att du är trygg i att hantera flera parallella uppgifter och kan snabbt anpassa fokus när förutsättningarna förändras!
Hur söker du?
Vi tar emot ansökningar via vår hemsida där du genom att klicka på knappen "ansök" längst ner i annonsen registrerar ditt cv och personliga brev innehållande en beskrivning av ditt intresse för tjänsten. Vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Hero med mycket goda chanser att bli överrekryterad till vår kund efter denna tid. Start enligt överenskommelse.
För frågor om tjänsten och processen vänligen kontakta Klara Andersson på Klara.Andersson@hero.se
Att vara konsult hos Hero - mer än bara ett uppdrag
Hos Hero är du aldrig "bara en konsult". Du är en viktig del av vårt team - någon vi litar på, satsar på och bygger långsiktiga relationer med. Vi tror på nära dialog, schyssta villkor och utveckling som känns på riktigt.
När du arbetar med oss får du trygghet, frihet och tillgång till några av de mest spännande uppdragen i Stockholmsområdet. Men lika viktigt: du får en partner som ser dig, följer upp, firar framgångar och står bakom dig hela vägen.
Vi lägger stor vikt vid att matcha rätt person till rätt uppdrag - inte bara utifrån kompetens, utan också värderingar, drivkrafter och personlighet. För när det klickar, då händer det magiska.
Välkommen till Hero! Ersättning
