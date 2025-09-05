Serviceinriktad IT-tekniker till 1st Line Support!
2025-09-05
Vi söker nu en serviceinriktad och lösningsorienterad person till vår kunds 1st Line support.
Här blir du ofta den första kontakten för användare som behöver hjälp och du får en central roll i att skapa en smidig och professionell supportupplevelse.
Arbetet innebär att ta emot och registrera inkommande samtal och ärenden, felsöka och guida användare via telefon och chatt samt vid behov fjärrstyra datorer för att lösa problem. Du kommer även att konfigurera mobiltelefoner och säkerställa att ärenden hanteras på rätt sätt eller eskaleras vidare när det behövs. Rollen innebär också att du följer etablerade rutiner och bidrar till utvecklingen av servicedeskens arbetssätt.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har gymnasiekompetens och erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem. Du är van att lösa problem på distans och har god förmåga att förklara tekniska lösningar på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Som person är du serviceinriktad och trivs med att arbeta med människor. Du är en lagspelare som är lyhörd för både användares och kollegors behov, men du har också förmågan att arbeta självständigt och ta ansvar för dina uppgifter.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i Windowsmiljöer, exempelvis Windows 11, Active Directory, VPN och Office 365. Grundläggande kunskaper i operativsystem och systemadministration är också en fördel, liksom erfarenhet av fjärrstyrningsprogram. Tidigare arbete inom IT-support ser vi som en extra tillgång.
Uppdraget pågår initialt fram till februari, men det finns goda möjligheter till förlängning. Här får du möjlighet att bli en del av ett engagerat team där service och kvalitet står i fokus.
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Lydia Kvist umea@studentconsulting.com Jobbnummer
9495688