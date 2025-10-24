Serviceinriktad IT-tekniker
2025-10-24
Vi söker nu IT-tekniker inom det nära IT-stödet vid Linköpings universitet.
Om jobbet
Vi söker dig som vill och kan arbeta serviceinriktat och praktiskt med IT-stöd på plats till medarbetare på Linköpings universitet. Dina arbetsuppgifter kommer främst att bestå av
• stöd till medarbetare i universitetets utbildningsmiljöer med bland annat;
• användarstöd och felsökning på utrustning som används i undervisnings- och mötesmiljöer, till exempel projektorer, mikrofoner, bildskärmar, datorer, styrsystem och annan teknik som säkerställer fungerande presentationer och hybridmöte
• användarstöd och felsökning av mjukvara som används i undervisning, såsom Zoom, Teams, Microsoft PowerPoint och andra digitala verktyg för presentation, kommunikation och hybridundervisning
• användarstöd och felsökning på datorer, telefoner och kringutrustning för både hård- och mjukvara. Arbetet omfattar klienter i en Active Directory- och Azure-miljö, hantering av enheter via Intune, samt stöd till användare av applikationer som används inom utbildning och forskning, såsom Matlab, SPSS och liknande program.
• konfiguration, installation och leverans av IT-utrustning, inklusive klienter, bildskärmar, tillbehör och specialanpassade datorer i forskningsmiljöer. I arbetet ingår även stöd för lokala maskiner med olika operativsystem och instrument kopplade till forskningsutrustning.
Du kommer vara en del av Digitaliseringsavdelningens ansikte utåt och ingå i ett supportteam med flera erfarna och serviceinriktade IT-tekniker. Arbetet är varierande och innebär daglig kontakt med universitetets medarbetare och studenter. Den huvudsakliga plattformen kommer att vara Windows men andra system kan förekomma i mindre utsträckning.
Hos oss finns det stort utrymme för att ta egna initiativ till teknisk utveckling och andra förbättringar och plats att växa och lära sig. Arbetet är aktivt och vi jobbar tillsammans med lärare och forskare inom många olika fält för att utveckla verksamheten på Linköpings universitet.
Om dig
Vi söker dig som har intresse vilja och förmåga att hjälpa andra. Som person är du kundorienterad och anstränger dig för att leverera bra lösningar Du har ett gott omdöme, ett genuint teknikintresse och gillar att utveckla den verksamhet du arbetar inom. Du har förmågan att organisera, planera och dokumentera ditt arbete på ett effektivt sätt och behåller ditt lugn även i perioder då arbetet är mer intensivt. Du samarbetar bra med andra människor och har en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska
Vi vill att du har dokumenterad erfarenhet av
• arbete med IT-stöd på plats gällande;
• felsökning av hård- och mjukvara på datorer, telefoner och kringutrustning
• felsökning och stöd på operativsystemen Windows, macOS, iOS, AndroidOS
• enheter som hanteras med hjälp av Active Directory- och/eller Azure samt via Intune
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av arbete i en akademisk miljö som innefattar;
• användning och support av digitala verktyg och mjukvaror som Zoom, Teams, Microsoft PowerPoint
• konfiguration, installation och leverans av IT-utrustning i forskningsmiljöer
• kunskaper i Linux
• goda kunskaper i Microsoft Windows och O365
• vana att arbeta i ett ärendehanteringssystem
Din arbetsplats
Du kommer tillhöra Digitaliseringsavdelningen som tillsammans med lärare och forskare skapar, undervisning och forskning i utvecklingens framkant. Som medarbetare på Digitaliseringsavdelningen är du en del av detta dynamiska och utmanande arbete. Vi på Linköpings universitet har sedan flera år tillbaka en strategi att tidigt ta till oss och använda ny teknik.
Läs gärna mer om vår verksamhet inom Digitalisering och IT här
Här kan du läsa mer om att jobba på Linköpings universitet.
Om anställningen
Tillsvidareanställning, heltid.
1-2 anställningar.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Månadslön, individuell lönesättning.
Våra förmåner omfattar bland annat förmånliga semester- och pensionsvillkor.
