Serviceinriktad IT-supportmedarbetare

2026-02-03
Har du ett tekniskt intresse och vill till en arbetsplats där varje dag inte är den andra lik? Vill du vara en del av ett av Sveriges ledande bolag som alltid sätter sina kunder och anställda i första hand? Vi söker nu någon med erfarenhet av Service Desk, first-line eller motsvarande roller och som nu vill arbeta på ett stort bolag där du har stora möjligheter till utveckling inom bolaget. Sök tjänsten redan idag då vi arbetar med ett löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Som Servicedesktekniker hos vår kund blir du en nyckelperson för att vardagen ska fungera för ca 2500 kollegor. Vi söker dig som har en naturlig social fingertoppskänsla och inställningen att varje tekniskt problem har en lösning. Här kliver du in i en miljö präglad av långsiktighet och omtanke, hos en aktör som fokuserar på pensioner, försäkringar och banktjänster.
Rollen är tempofylld och omväxlande. Du är ansiktet utåt i deras moderna Servicehub (walk-in), men ger även support via telefon, chatt och fjärrstyrning. För att trivas behöver du gilla det personliga mötet lika mycket som den tekniska felsökningen. Allt arbete sker strukturerat i ServiceNow, där du bidrar till att hålla servicenivån på topp för ett av Sveriges mest anrika och hållbara finansbolag.
Du erbjuds
• Att arbeta i ett bolag där din insats verkligen gör skillnad
• Goda utvecklingsmöjligheter inom företaget
• Ett bolag som värdesätter välmående på arbetsplatsen Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Dina arbetsuppgifter
• Ge användarstöd och lösa incidenter eller förfrågningar i användningen av den digitala arbetsplatsen (dator, mobil, MS 365 m.m.) samt de applikationer/system som vår kunds medarbetare jobbar i.
• Registrera inkommande samtal och chatt i ärendehanteringssystemet samt bemanna Servicehubben.
• Upprätthålla en hög grad av kundservice för alla supportfrågor. Följa alla Service Level Agreements, förmedla mer komplexa problem till grupper på 2nd/3rd line.
• Här jobbar de enligt ramverket ITIL och som Servicedesktekniker kommer man främst jobba i processerna Incident, Service Request och Problem.
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av en roll inom Service Desk, first-line eller motsvarande
• Har erfarenhet av support i Microsoft 365
• Har kunskap inom ServiceNow, Azure och Active Directory
• Har jobbat enligt ITIL
• Är flytande svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har arbetat med support i en större organisation.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Strukturerad
• Serviceinriktad
• Driven
• Stresstålig
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
