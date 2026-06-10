Serviceinriktad C-Chaufför
Boxer Bud AB / Fordonsförarjobb / Jönköping Visa alla fordonsförarjobb i Jönköping
2026-06-10
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, Falköping
eller i hela Sverige
Vi på Boxer Bud AB söker nu dig som är en serviceinriktad C-chaufför för ett av våra uppdrag i Jönköping.
Du kommer att få arbeta tillsammans med en kollega där ni utför leveranser av gods till både privata och företags kunder där inbärning ingår.
Hos oss får du ett glatt gäng och chansen att vara del av ett duktigt team där vi är måna om dig som anställd.
Kollektivavtal finns givetvis
Dagtid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: ansokan@boxerbud.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxer Bud AB
(org.nr 556919-7964)
556 50 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9958494