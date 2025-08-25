Serviceelektriker
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Järfälla
, Sollentuna
, Södertälje
, Österåker
Är du en erfaren elektriker som gillar att lösa problem och ta ansvar? Då kan det här vara ditt nästa jobb!
Vi söker nu en Serviceelektriker till en kund i Stockholm - ett väletablerat elbolag som är ledande inom installationer, service, elbilsladdning och infrastruktur.
Hos vår kund blir du en del av ett stabilt företag med stark laganda och stora möjligheter till utveckling
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos kund.
Om rollen
Det här är en bred och viktig roll där du får kombinera teknisk kompetens med kundkontakt. Du arbetar både självständigt och ibland i team, och får stor frihet att planera ditt arbete
Utgå hemifrån och arbeta i Storstockholm
Arbeta självständigt men ibland även tillsammans med kollegor
Åtgärda fel och underhålla befintliga elsystem
Installera belysningsstyrning, fiber och laddstationer för elbilar
Utföra förebyggande underhåll och andra serviceuppdrag
Vi söker dig som
Har några års erfarenhet som serviceelektriker
Trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar
Är serviceinriktad och en lagspelare
Talar och skriver på flytande svenska
Har B-körkort
Kunden erbjuder
Individuell lön baserad på erfarenhet och engagemang
En långsiktig karriärmöjlighet i ett stabilt företag
En inkluderande kultur med stark laganda
Kontinuerlig utveckling och utbildning
Goda anställningsvillkor och kollektivavtal
Friskvårdsbidrag och andra förmåner
Sociala aktiviteter och gemenskap
Möjlighet till förmånsbil
Övrig information:
Vid frågor, kontakta rekryterare Ebba Strömberg: ebba.stromberg@futuriapeople.se
Passar detta in på dig - eller känner du någon som skulle passa bättre? Tipsa gärna!
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan redan idag!
