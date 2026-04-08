Serviceelektriker
Schibler Elservice AB / Installationselektrikerjobb / Järfälla Visa alla installationselektrikerjobb i Järfälla
2026-04-08
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Schibler Elservice AB i Järfälla
Serviceelektriker till Schibler El Service
Vi upplever en kraftigt ökad efterfrågan på våra servicetjänster och söker därför fler erfarna och serviceinriktade elektriker som vill ta nästa steg i karriären.
Vill du arbeta på ett av Stockholms största elföretag med goda utvecklingsmöjligheter? Då kan du vara den vi söker!
Som serviceelektriker hos Schibler El Service får du en självständig och varierande roll där ingen dag är den andra lik. Du arbetar med olika typer av serviceuppdrag och har stort eget ansvar - inklusive tillgång till egen servicebil.
En stor del av våra uppdrag sker hos privatpersoner, vilket ställer höga krav på servicekänsla, bemötande och professionalism.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera, samordna och utföra installationer
Felsöka och åtgärda elfel hos kunder
Arbeta nära privatkunder och säkerställa hög kundnöjdhet
Ansvara för kundkontakt, tidsplanering och återrapportering
Möjlighet att ingå i jourteam (frivilligt)
Vi arbetar resultatinriktat med hög kvalitet och sätter alltid kundnöjdhet i första hand - samtidigt som vi värnar om trivsel och arbetsglädje.Om företaget
Schibler El Service är ett installationsföretag med verksamhet i Stockholmsområdet.
Hos oss får du:
Korta beslutsvägar
Hög tillgänglighet och nära ledarskap
Långsiktiga kundrelationer
Varierande uppdrag - från större entreprenader till mindre servicejobb, med stort fokus på privatkunder
Ett sammansvetsat team där alla samarbetar
Vi söker dig som
Har ECY-certifikat
Har minst 2 års erfarenhet som serviceelektriker
(gärna med egen kundbas eller erfarenhet som egenföretagare)
Har B-körkort
Talar och skriver svenska obehindrat
Som person är du:
Självgående och ansvarstagande
Serviceinriktad och trivs i kontakt med privatpersoner
Flexibel och lösningsorienterad
Social och har lätt för att skapa förtroende
Vi erbjuder
Friskvårdsbidrag
Servicebil
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse
Heltidstjänst Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Alex@schiblerelectric.se
E-post: Alex@schiblerelectric.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Schibler Elservice AB
(org.nr 559427-0653)
Datavägen 5 (visa karta
)
175 43 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9842050