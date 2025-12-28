Serviceelektriker - Göteborg
2025-12-28
Är du elektriker med ett par års erfarenhet och vill ha en arbetsplats med schyssta anställningsvillkor, härliga kollegor och en arbetsmiljö där du kan vara dig själv? Just nu söker vi en självgående serviceelektriker till vår kund i Göteborg!Publiceringsdatum2025-12-28Dina arbetsuppgifter
Som serviceelektriker hos vår kund är arbetsuppgifterna omväxlande och varierande, tillsammans med dina kollegor tar ni ett stort ansvar. Du tar dig runt med servicebil i Göteborg med omnejd för att utföra bland annat installationer på serviceuppdrag där du utför kvalitetskontroller, felsökning, reparationer och nyinstallation.
Vi har kollektivavtal med SEF och ger våra anställda schyssta arbetsvillkor och möjligheter till att utvecklas! Arbetet är på heltid, dagtid. Tillträde snarast, eller enligt ÖK. Detta uppdrag kommer starta som en uthyrning via oss på Boost technical power med en god chans för ett övertag.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är elektriker och har minst 2 års erfarenhet inom yrket och som är sugen på att ta nästa steg, till ett företag som lägger stor kraft på att vidareutveckla dig!
Utöver din tidigare yrkesbakgrund ser vi att du är noggrann och social. I ditt arbete kommer du ha kundkontakter och din förmåga att skapa goda relationer är av stor vikt. Du har lätt för att planera och prioritera ditt arbete. Du trivs både med att jobba på egen hand och tillsammans med andra.
För att arbetet ska fungera väl ser vi också att du är flexibel, självgående och målmedveten. Det krävs också att du är en ordningsam person då du kommer planera dina dagar efter de arbetsordrar du tilldelas. Om du har liftkort är detta meriterande.
• B Körkort
Anser du att du är som klippt och skuren för jobbet?
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobb.gbg@btp.se
Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan så fort som möjligt. Ange referens Serviceelektriker i ditt mail.
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi.
Sista dag att ansöka är 2026-01-27
