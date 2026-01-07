Servicedesktekniker
2026-01-07
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
IT-Servicedesk
Avdelningen digitalisering söker nu en IT-tekniker till enheten IT-servicedesk.
Enheten tillhandahåller IT-support till regionens alla verksamheter, både via digitala kanaler och på plats.Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
I rollen som IT-tekniker i vår servicedesk ingår du i ett tätt sammansvetsat team om 12 personer vars huvudsakliga uppgift är att ge förstklassig support till Region Gotlands medarbetare och hantera inkommande IT-ärenden av olika karaktärer samt komplexitet. Du kommer dessutom genomföra felsökning, administration och stöd i olika verksamhetssystem och miljöer, främst i Windowsmiljö.
Vi arbetar med olika kontaktkanaler där du kommer att ge support till användare via telefon, chatt, mail och direkt via ärendesystemet. Det ingår även administration och dokumentationsansvar. I servicedesk så strävar vi efter att vara den enda kontakten användaren behöver ta. Som medarbetare hos oss arbetar du aktivt med larm och övervakning av infrastrukturen för att ge så snabb hjälp som möjligt. Du kommer även att bli inblandad i flera projekt och förbättringsarbeten, samt att hantera och bygga kontakter och relationer både internt i organisationen och externt.
Vem är du?
Du har en gymnasial utbildning samt flytande kunskaper i både svenska och engelska.
Det är meriterande om du har en relaterad teknisk eller IT-utbildning samt ITIL v4-certifiering eller motsvarande. Har du tidigare arbetat med ITIL-processer eller haft ledande roller inom ITIL-baserade verksamheter ser vi det som ett stort plus. Arbetslivserfarenhet inom området servicedesk ser vi meriterande.
Vi ser att du har en hög förståelse för teknik kombinerat med god IT-vana. Servicekänsla är en självklar del av ditt arbetssätt, och du trivs i en miljö där du får hjälpa användare och lösa problem.
Om regionstyrelseförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för koncernstyrning, strategisk planering och ärendeberedning. Vi arbetar även med regional utveckling och kultur- och fritidsverksamhet. Vi fungerar som ett internt stöd till regionens övriga förvaltningar. Tillsammans månar vi om kvalitet och effektivitet för dem vi finns till för. Via vårt ansvar för räddningstjänsten på Gotland är vi också en viktig del i medborgarnas trygghet och säkerhet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1290". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
IT-Servicedesk Kontakt
Tom Kungs, enhetschef 0498-269833 Jobbnummer
9670314