Servicedeskhandläggare till lönesupporten
Statens Servicecenter / Administratörsjobb / Östersund Visa alla administratörsjobb i Östersund
2026-08-03
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Statens servicecenters Supportenhet 1 ingår i verksamhetsområde Myndighetsservice och är placerad i Östersund. Vårt uppdrag är att supporta, guida och hjälpa våra kunder med deras frågor inom våra löne- och ekonomitjänster och enheten består idag av 18 medarbetare. Vi behöver nu förstärka vårt team med med fler servicedeskhandläggare.
Vi söker dig som motiveras av att ge kunder den bästa servicen och upplevelsen, tycker om att kommunicera med kunder via telefon samt digitalt och trivs i en lärande arbetsmiljö som ständigt utvecklas.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
I din roll som Servicedeskhandläggare arbetar du i 1:a linjens support med att ge kundservice via telefon och via vårt ärendehanteringssystem, där ärenden kommer in via Portalen till våra kunder. Du guidar kunderna i våra lönesystem samt svarar på frågor om lönetjänsten och det aktuella villkorsavtalet. Du hjälper till att säkerställa 1:a linjens support utifrån vårt SLA samt vid behov skickar ärenden vidare till andra delar av supportkedjan.
Ditt huvudfokus ligger på att bemöta kunderna med lyhördhet och engagemang, samt att anpassa ditt bemötande efter kundens behov. Vi arbetar med proaktiv kundservice och vill alltid försöka överträffa kundernas förväntningar. Vi arbetar med ständiga förbättringar och strävar mot att effektivisera vår kundservice mot hjälp till självhjälp och en mer digital kundservice.Publiceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har gymnasieexamen eller motsvarande utbildning/kompetens
• Har minst 2 års erfarenhet av service, supportverksamhet eller motsvarande
Dessutom är det meriterande om du:
• Har erfarenhet av teknisk support, exempelvis guidning i system m.m
• Har erfarenhet av att arbeta i flera stora system samtidigt och kunna växla mellan dessa
• Har arbetat med kundservice via telefoni
Vidare ska du ha följande förmågor:
• Mycket god förmåga att ge hög service till våra kunder och samarbetspartners
• God samarbetsförmåga
• Självständigt ta ansvar för sina arbetsuppgifter och leverera resultat
• Bidra positivt till teamets arbetsmiljö
• Vara flexibel med förmåga att se helheten utifrån sitt uppdrag
• God förmåga att kommunicera väl på svenska i tal och skrift
• Bekväm med att kommunicera på engelska i tal och i skrift Övrig information
Anställningen är tillsvidare och på heltid, vi tillämpar vanligtvis sex månaders provanställning. Startdatum 1 oktober eller efter överenskommelse. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas och för anställning krävs godkänt resultat vid säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Anställningen är placerad i Östersund.
Välkommen med din ansökan innehållande CV samt personligt brev senast 17 augusti 2026. I ditt CV ska det tydligt framgå år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna.
Intervjuer sker löpande samt under vecka 34-35.
Statens servicecenter erbjuder dig en arbetsplats där du får bidra med din kompetens i tjänster som ligger nära medborgare och myndigheter. Statens servicecenter har i uppdrag att göra staten mer tillgänglig och effektiv. Det gör vi genom att leverera administrativa
tjänster inom lön, redovisning och e-handel till andra myndigheter. På våra servicekontor ger vi privatpersoner och företag stöd och vägledning i ärenden gällande ett flertal myndigheter. Som medarbetare hos oss har du bland annat möjlighet till kompetensutveckling, karriärutveckling, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme varje vecka. Vår verksamhet bedrivs med en tillitsbaserad kultur där alla medarbetare förväntas använda sin potential på bästa sätt, ta ansvar för sitt bidrag till helheten samt bidra positivt till verksamhetens
utveckling. Som statlig myndighet delar vi tillsammans med hela statsförvaltningen en gemensam värdegrund, den statliga värdegrunden. Det innebär att vi följer sex principer för att leva upp till god förvaltning som är demokratisk, rättssäker, fri från korruption och effektiv.
Läs gärna mer om oss här. Vår verksamhet finns i hela landet. Huvudkontoret finns i Gävle. Vi är också en beredskapsmyndighet inom sektorn ekonomisk säkerhet. Tillsammans är vi 1 500 medarbetare. Statens servicecenter verkar för en diskrimineringsfri arbetsplats med
ökad mångfald och jämställdhet. Vi har gjort medieval för våra annonser och undanber kontakter från medie- och rekryteringsföretag. Kontakt
Lisa Kärnebro Berggren
Enhetschef Supportenhet 1
010-350 50 05
Annika Andersson
Facklig kontaktperson ST
010-456 00 57
Towa Eng
Facklig kontaktperson, Saco-S
010-4560391
Håkan Alenius
Facklig kontaktperson SEKO
026-65 65 82 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens servicecenter
(org.nr 202100-6453), https://www.statenssc.se/
832 51 FRÖSÖN Kontakt
Enhetschef
Lisa Kärnebro Berggren +46103505005 Jobbnummer
10019874