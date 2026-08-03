Budbilsförare Helgjobb (Timanställning)

Sctg AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2026-08-03


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Vi söker en ansvarsfull och serviceinriktad budbilsförare för helgarbete med distribution av kylda varor.
Vi söker dig som:
Har B-körkort.
Är punktlig, noggrann och ansvarstagande.
Trivs med ett självständigt arbete.
Har god stresstålighet och kan arbeta effektivt även under högt tempo.

Vi erbjuder:
Timanställning med arbete på helger.
Introduktion och upplärning.
Möjlighet till fler arbetspass vid behov.

Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till oss. Vi rekryterar löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
E-post: info@sctg.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Sctg AB (org.nr 559344-0059)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Göteborg

Jobbnummer
10019856

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