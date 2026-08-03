Enterprisearkitekt / Koncernarkitekt
Centio Consulting Group AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-08-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en Enterprisearkitekt / Koncernarkitekt till en aktör inom offentlig förvaltning.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen innebär att leda arbetet med att ta fram en ny målarkitektur och utveckla arbetssätt inom analysverksamheten. Uppdraget genomförs i nära samverkan med systemarkitekter och andra arkitekturteam, där fokus ligger på att driva arkitekturfrågor, ta fram nya arkitekturkoncept och omsätta mål- och konceptarkitektur till praktiska lösningar i en agil miljö. Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Leda arbetet med ny målarkitektur och förändrade arbetssätt inom analysverksamheten
Samverka med initiativ för utvecklad analysförmåga och systemarkitekter
Driva och förankra arkitekturfrågor i Architecture Review Board och andra forum
Coacha systemarkitekter i tillämpning och realisering av mål- och konceptarkitektur
Samverka med andra Enterprise Architecture-team kring verksamheternas analysbehov
Ta fram nya arkitekturkoncept baserat på verksamhetsförmågor
Rekommendera arkitekturlösningar som skapar nytta för verksamheten
Bidra till att definiera Minimal Viable Product (MVP)
Stödja vägval inom lösningsarkitektur
Krav (OBS, obligatoriska)
Minst 8 års arbetslivserfarenhet av applikations- och informationsarkitektur på enterprisenivå i en stor komplex IT-miljö.
Minst 8 års arbetslivserfarenhet inom BI-området.
Aktuell arbetslivserfarenhet av att ha utvärderat och implementerat nya tekniker och tjänster inom BI.
Arbetslivserfarenhet av att ta fram målarkitektur.
Arbetslivserfarenhet av att vara ansvarig för en arkitektur-roadmap.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
Arbetslivserfarenhet av att leda workshops för verksamhetsmodellering.
Arbetslivserfarenhet av att använda modeller för att analysera och dokumentera arkitektur.
Arbetslivserfarenhet av data governance.
Arbetslivserfarenhet av ETL.Dina personliga egenskaper
Ha ledaregenskaper samt vara drivande, strukturerad och resultatinriktad.
Kunna analysera informationsflöden, se samband, mönster och göra avgränsningar.
Ha förmåga att se helheten och presentera information som är relevant i sammanhanget.
Vara prestigelös och ha förmågan att agera utan att fundera på om det ingår i den egna rollen/ansvaret.
Kunna kommunicera vårt budskap i olika typer av forum och utrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Övriga krav
Säkerhetsprövning: Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8162343-2128153". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
Centio Jobbnummer
10019875