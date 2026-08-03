Socialpedagog till Soldalaskolan
Södertälje kommun / Speciallärarjobb / Södertälje Visa alla speciallärarjobb i Södertälje
2026-08-03
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertälje kommun i Södertälje
, Botkyrka
, Sundbyberg
, Stockholm
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Utveckla undervisning och lärande tillsammans med oss på Soldalaskolan
Socialpedagog årskurs 7–9 till Soldalaskolan
Soldalaskolan är en F–9-skola med cirka 550 elever där undervisningens kvalitet står i centrum för vårt utvecklingsarbete. Våra prioriterade utvecklingsområden är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SOKA), matematikutveckling och kollegialt lärande. Vi arbetar systematiskt för att skapa en trygg, strukturerad och inkluderande lärmiljö där alla elever ges goda förutsättningar att lyckas. Vi rekryterar inte för att fylla en tjänst – vi rekryterar medarbetare som vill vara med och utveckla undervisning och lärande.
Vi söker nu en socialpedagog med ansvar för årskurs 7–9. Uppdraget är att tillsammans med skolans lärare, elevhälsa och skolledning skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande genom ett relationellt, förebyggande och främjande arbete som stärker trygghet, studiero och närvaro.
Ditt uppdrag
Du är en viktig del av skolans elevhälsoarbete och arbetar nära elever, lärare och vårdnadshavare. Genom ett närvarande, relationellt och förebyggande arbetssätt bidrar du till trygghet, studiero och ökad måluppfyllelse.
I uppdraget ingår bland annat att:
• vara mentor och ett särskilt stöd för elever i behov av socialt och pedagogiskt stöd
• arbeta relationsskapande och förebyggande för att stärka trygghet och studiero
• vara en närvarande trygghetsperson under raster och övergångar
• planera och genomföra meningsfulla rastaktiviteter
• bidra till att upprätthålla skolans ordningsregler och skapa en trygg, strukturerad och inkluderande lärmiljö
• ansvara för skolans rutiner kring insamling och utdelning av mobiltelefoner
• medverka i skolans simundervisning och ge stöd till elever för att skapa trygghet, delaktighet och goda förutsättningar för lärande även i simhallen.
• samverka med lärare, elevhälsa och skolledning kring elever i behov av stöd
• delta i elevhälsoarbetet och bidra med socialpedagogisk kompetens
• ha regelbunden kontakt med vårdnadshavare utifrån elevernas behov
• dokumentera, följa upp och bidra till arbetet kring elevernas utveckling och närvaro
• initiera och genomföra stödinsatser för enskilda elever eller elevgrupper utifrån identifierade behov i samverkan med skolans elevhälsa och arbetslag
• bidra till skolans främjande och förebyggande arbete mot kränkande behandling och problematisk skolfrånvaro
• delta aktivt i skolans systematiska kvalitetsarbete inom trygghet och studiero
Vem är du?
Du ser utvecklingsarbete som en naturlig del av ditt professionella uppdrag. Du ser trygghet och studiero som en förutsättning för lärande och arbetar därför både förebyggande och relationsskapande med fokus på elevernas utveckling och måluppfyllelse.
Du är en lugn, trygg och stabil vuxen som bygger förtroendefulla relationer med elever samtidigt som du har förmåga att sätta tydliga ramar och agera konsekvent. Du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och arbetar systematiskt för att skapa en skolmiljö där elever ges goda förutsättningar att lyckas.
Du ser samverkan med lärare, elevhälsa och vårdnadshavare som en självklar del av uppdraget och använder analys, uppföljning och professionellt samarbete för att utveckla arbetet kring elevernas trygghet, närvaro och lärande.Publiceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
• Examen som socialpedagog.
• Erfarenhet av arbete med ungdomar.
• Erfarenhet av förebyggande och främjande arbete i skolmiljö eller liknande verksamhet.
• Du är simkunnig.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete i grundskolans årskurser 7–9.
• Erfarenhet av arbete i flerspråkiga miljöer.
• Erfarenhet av samverkan inom elevhälsoteam.
• Erfarenhet av arbete med problematisk skolfrånvaro.
• Erfarenhet av mentorskap eller coachande elevstöd.
• Erfarenhet av dokumentation, uppföljning och analys inom elevhälsoarbete.
• Utbildning i HLR och/eller livräddning är meriterande.Dina personliga egenskaper
• Du skapar trygghet genom ett lugnt, stabilt och professionellt förhållningssätt.
• Du bygger förtroendefulla relationer samtidigt som du är tydlig och konsekvent.
• Du samarbetar professionellt med skolans olika yrkesgrupper och bidrar aktivt till utvecklingen av skolans främjande och förebyggande arbete.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
På Soldalaskolan blir du en del av ett professionellt elevhälsoteam som arbetar nära skolledning och lärare för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande och utveckling.
Vi söker medarbetare som vill vara med och utveckla undervisningen och verksamheten tillsammans med sina kollegor. Hos oss är utvecklingsarbete en naturlig del av uppdraget, och vi förväntar oss att alla medarbetare aktivt bidrar till vårt gemensamma systematiska kvalitetsarbete.
Hos oss räcker det inte att vara skicklig i sitt yrke. Vi söker medarbetare som också vill utveckla sitt yrke tillsammans med andra.
Genom professionellt samarbete, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SOKA) och ett gemensamt fokus på undervisningens kvalitet utvecklar vi tillsammans en utbildning där alla elever ges möjlighet att lyckas.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/formaner/
Välkommen till oss!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Södertälje kommun Jobbnummer
10019870