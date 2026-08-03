Terminalreceptionist - Landskrona
Gigstep AB / Speditörsjobb / Landskrona Visa alla speditörsjobb i Landskrona
2026-08-03
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gigstep AB i Landskrona
, Svalöv
, Helsingborg
, Lomma
, Lund
eller i hela Sverige
Är du serviceinriktad, strukturerad och trivs med administrativa arbetsuppgifter? Då kan det här vara rollen för dig!
Vi söker nu en receptionist/administratör till ett uppdrag i Landskrona. Du arbetar tre dagar i samband med varje månadsskifte, vilket gör tjänsten perfekt för dig som söker ett flexibelt extrajobb vid sidan av exempelvis studier, annat arbete eller egen verksamhet.
Om rollen
I den här rollen blir du en viktig del av den dagliga verksamheten och ansvarar för att receptionen fungerar smidigt samtidigt som du stöttar med administrativa uppgifter.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Ta emot förare och besökare.
Hantera inkommande mejl och telefonsamtal.
Säkerställa att bokade tider för förare följs.
Skriva ut fraktsedlar och andra transportdokument.
Registrera lagerflyttar i SAP och uppdatera Excel-filer.
Se till att receptionen är välorganiserad och fungerar smidigt under arbetsdagen.
Vi söker dig som
Du är en person som gillar att ge service och har lätt för att skapa struktur, även när tempot är högt. Du är noggrann, ansvarstagande och har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter och system.
Vi ser gärna att du:
Har god datorvana och en generell systemförståelse.
Har erfarenhet av administration eller receptionsarbete.
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska.
Har möjlighet att arbeta tre dagar i samband med varje månadsskifte.
Har du tidigare arbetat i SAP eller i en terminalverksamhet är det meriterande, men inget krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8162306-2128132". Arbetsgivare Gigstep AB
(org.nr 559187-8227), https://jobs.gigstep.se
Landskrona station (visa karta
)
261 44 LANDSKRONA Arbetsplats
Gigstep Jobbnummer
10019865