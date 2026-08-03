Helikopterflottiljen söker en IT-säkerhetschef
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2026-08-03
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Visst vill du arbeta i en stimulerande miljö där alla ser fram emot att komma till jobbet där vi alla jobbar åt samma håll? Vill du samtidigt vara med och bidra till en säkrare omvärld? Då kan detta vara nästa spännande utmaning för dig!
Sökande enhet
A2 är en av avdelningarna vid Helikopterflottiljens stab i Linköping. Avdelningens huvudsakliga arbetsområden är underrättelsetjänst och säkerhetstjänst. A2 utövar funktionsledning inom underrättelse- och säkerhetstjänst vid Helikopterflottiljen. IT-säkerhetschefen sorteras inom den militära säkerhetstjänsten, direkt underställd säkerhetschefen och syftar till att skydda militära skyddsvärden för Försvarsmakten och våra allierade samarbetspartners.
Vi söker nu en IT-säkerhetschef med ansvar för IT-säkerhetsarbetet inom förbandet. Som stabsmedlem deltar du i en mängd olika planeringsgrupper inför övning och insats både internt och externt. I nära samarbete med förbandets säkerhetschef, signalskyddschef och IT-personal bidrar ni till att förbandets säkerhetsskydd utvecklas och vidmakthålls.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som IT-säkerhetschef genomför du IT-säkerhetsskyddsanalyser och tar fram IT-säkerhetsskyddsplaner. Du omhändertar och följer upp IT-säkerhetsarbetet samt utbildar och rådger i IT-säkerhet och säkerhet. I rollen ingår även att stödja i ackrediteringsprocessen vid anskaffning av nya IT-system, genomföra kontrollverksamhet samt att arbeta med övriga säkerhetsfrågor såsom säkerhetsplanering och säkerhetsprövning. Som IT-säkerhetschef funktionsleder du IT-säkerhetsarbetet vid Helikopterflottiljen.Publiceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
Dokumenterad IT-säkerhetsutbildning alternativt aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av IT-arbete eller IT-säkerhetsarbete
B-körkort
Meriterande
Utbildning inom militär säkerhetstjänst eller säkerhetstjänst
Erfarenhet av arbete inom säkerhet i offentlig verksamhet, med fördel Försvarsmakten
Kunskaper om Försvarsmaktens IT-system och Flygvapnets i synnerhet
Utbildning inom IT-säkerhet i FörsvarsmaktenDina personliga egenskaper
Du som söker har god analytisk förmåga, god samarbetsförmåga och förmåga att skapa goda relationer. Du kan planera verksamhet, självständigt arbeta mot uppsatta mål och har god initiativförmåga. Arbetsuppgifterna ställer krav på hög personlig integritet, stresstålighet och noggrannhet avseende fasta riktlinjer och lagar. Vidare bör du vara ordningssam och serviceinriktad.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Befattningen är civil och tjänsten innebär en tillsvidareanställning vid Helikopterflottiljen som inleds med 6 månaders provanställning.
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Linköping, resor i tjänsten kan förekomma
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
För mer information om rekryteringsprocessen kontakta Jacqueline Thelander.
För mer information om befattningen kontakta Einar Hjelm. Båda nås via växeln, telefonnummer 013-28 30 00.
Fackliga företrädare
OFR/O: Mats Häggström
OFR/S: Christoffer Willers
SACO-S: Suzanne Ericsson
SEKO: Urban Hellqvist
Samtliga nås via växeln, telefonnummer 013-28 30 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-31. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Betyg och intyg ska kunna lämnas under eventuell antagningsprocess för att styrka utbildningar och behörigheter.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer.
Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
581 98 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10019866