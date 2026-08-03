Boendesekreterare med inriktning emot sociala bostadskontrakt
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd / Socialsekreterarjobb / Kungälv Visa alla socialsekreterarjobb i Kungälv
2026-08-03
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Kungälvs kommun är en plats där vi tillsammans skapar värde i människors vardag. Vår vision visar riktningen framåt och våra ledord -mod, respekt och medskapande vägleder oss i hur vi arbetar varje dag. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!Publiceringsdatum2026-08-03Beskrivning
Trivs du med att arbeta med boendefrågor och vill möta människor i social utsatthet och bidra till deras etablering på bostadsmarknaden? Då är detta ett arbete för dig.
Boendesekreterar tjänsten är en del av en enhet som arbetar med bostadssociala frågor.
Vi arbetar med att verkställa beslut och med förebyggande arbete.
På plats finns en förste socialsekreterare för dagligt stöd och arbetsledning.
Målgrupp för det team som arbetar med boendefrågor är människor som på grund av sociala faktorer står utanför den ordinarie bostadsmarknaden.
Som boendesekreterare hos oss arbetar du med att stötta personer att klara av de krav som ställs för att få ett eget hyreskontrakt. Du kommer att arbeta med att följa upp våra sociala boenden tillsammans med våra boendekoordinatorer. Du kommer att vara en av två boendesekreterare.
Grunden i vårt arbete är samverkan med brukarens närverk och du skall vara bekant med att arbeta med SiP och vård och stödsamordning.
I Kungälv erbjuder vi våra medarbete friskvårdsbidrag samt möjlighet till semesterväxling.Dina arbetsuppgifter
I din roll som boendesekreterare behöver du ha en god kunskap kring hyreslagstiftningen, du är duktig på att dokumentera och är van att arbeta med människor i social utsatthet. Har du sedan tidigare erfarenhet av att arbeta med boendefrågor inom kommuners socialtjänst ser vi detta som en merit. Du kommer att arbeta emot en bred målgrupp vars livsresa på olika sätt lett dem dit de är idag.
Arbetsuppgifterna innefattar dokumentation och kommunikation och det är viktigt att du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift och det är en fördel om du har erfarenhet av vårt dokumentationssystem Treserva.
Det är viktigt att du är en person som är öppen och flexibel och tycker det är roligt med en verksamhet som är i förändring. Ett engagemang för människor i en utsatt situation ser vi som en självklarhet för att du ska trivas hos oss.Kvalifikationer
Socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Kunskap kring hyreslagstiftningen.
Meriterande är utbildning i Mi samt utbildning om hyreslagstiftningen.
Vi söker dig med minst 3 års erfarenhet av liknade arbetsuppgifter.
Arbete med frågor som bostad först, socialt boende, arbete med personer med psykisk ohälsa eller missbruk.
I rollen boendesekreterare är det viktigt att du är initiativtagande, flexibel och relationsskapande. Vi ser även att du är strukturerad och har en helhetssyn i ditt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.Övrig information
Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs Kommun
(org.nr 212000-1371), https://www.kungalv.se/arbete/lediga-jobb/
Ytterbyvägen 2 (visa karta
)
442 30 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd Kontakt
Terés Zachrisson, Akademikerförbundet SSR 0303-239185 Jobbnummer
10019860