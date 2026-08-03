Snickare sökes till Kaja Group AB
Kaja Group AB / Snickarjobb / Upplands-Bro Visa alla snickarjobb i Upplands-Bro
2026-08-03
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Vi söker en engagerad och yrkesskicklig snickare som vill bli en del av vårt team. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
Renoveringsarbeten
Montering av kök, dörrar och fönster
Montering av gips, innertak, golv och lister
Självständigt arbete samt samarbete med övriga hantverkare
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som snickare.
Kan arbeta självständigt och ta eget ansvar.
Är noggrann, kvalitetsmedveten och serviceinriktad.
Har god samarbetsförmåga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
E-post: kajagroupab@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kaja Group AB
(org.nr 559378-4852)
Mullbärsstigen 2 (visa karta
)
196 34 KUNGSÄNGEN Jobbnummer
10019862