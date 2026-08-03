Snickare sökes till Kaja Group AB

Kaja Group AB / Snickarjobb / Upplands-Bro
2026-08-03


Visa alla snickarjobb i Upplands-Bro, Järfälla, Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Kaja Group AB i Upplands-Bro

Vi söker en engagerad och yrkesskicklig snickare som vill bli en del av vårt team. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:

Renoveringsarbeten
Montering av kök, dörrar och fönster
Montering av gips, innertak, golv och lister
Självständigt arbete samt samarbete med övriga hantverkare

Vi söker dig som:
Har erfarenhet som snickare.
Kan arbeta självständigt och ta eget ansvar.
Är noggrann, kvalitetsmedveten och serviceinriktad.
Har god samarbetsförmåga.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
E-post: kajagroupab@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kaja Group AB (org.nr 559378-4852)
Mullbärsstigen 2 (visa karta)
196 34  KUNGSÄNGEN

Jobbnummer
10019862

Prenumerera på jobb från Kaja Group AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kaja Group AB: