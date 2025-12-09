Servicedesk tekniker
Saab AB / Supportteknikerjobb / Linköping Visa alla supportteknikerjobb i Linköping
2025-12-09
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Aeronautics IT är inne i en spännande förändringsresa! Vi vill utmana, utveckla och förändra oss och samtidigt bevara det som fungerar bra inom de tekniska områden vi levererar. Vi startar nu upp Servicedesk i egen regi för Aeronautics användare av röda miljöer. Är du nyfiken som person, har ett intresse att lära dig mer om IT och har ett eget driv?
Sök dig till oss och var med och skapa framtidens Aeronautics IT!
I rollen som Servicedesk tekniker hos oss är du en viktig person i teamet som ansvarar för supportflödet av olika typer så som incidenter, beställningar, förändringar och övervakning. Du är vårt ansikte utåt och första kontakt för Aeronautics användare. Arbetsuppgifterna ställer höga krav på noggrannhet och säkerhetstänk i allt arbete vi utför.
Dina arbetsuppgifter kommer exempelvis bestå av:
* Telefonsupport & användarkontakt
* Loggning av ärenden i supportsystem
* Monitorering av IT miljöer
* Konto- och behörighetsadministration
* Administration och felsökning inom Linux och Windows serverplattformar
Supportresor inom och utanför Sverige kan förekomma och arbetet kan ibland ske på kvällar och helger.
Din Profil
Vi söker dig som har några års erfarenhet inom Servicedesk, CallCenter eller IT-relaterad drift och support, gärna med fokus på kundsupport, övervakning, felsökning och konto- och behörighetsadministration. Du trivs med att arbeta självständigt men värdesätter också samarbetet med kollegor för att förbättra och effektivisera arbetsrutiner.
Som person är du noggrann, ansvarsfull, nyfiken och brinner för att ge bra service till kollegor som behöver hjälp. Du är bekväm med att prata i telefon och att ta kontakt med användare för felsökning. Att du tycker det är givande att hitta smarta tekniska lösningar för att förbättra och effektivisera arbetet är viktigt. Dessutom är du punktlig och håller vad du lovar.
Du behöver ha goda kunskaper inom följande områden:
* Kundsupport & användarkontakt
* Loggning av ärenden i supportsystem
* Monitorering av IT miljöer
* ITIL ramverk
* Svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har kunskaper eller erfarenhet inom:
* Administration och felsökning inom Linux och Windows serverplattformar
* Identitetshantering, konto & behörighet
Eftersom resor kan förekomma i tjänsten är det även fördelaktigt med körkort.
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Välkommen med din ansökan redan idag!
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_37660". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9635358