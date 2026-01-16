Servicedesk inom IT
2026-01-16
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
Är du intresserad av IT och vill arbeta i en roll som kombinerar support och service? Trivs du i en miljö där gemenskap och laganda står i centrum? Då kan det här vara jobbet för dig.
Vad erbjuder vi?
En roll inom IT-support och servicedesk med varierande arbetsuppgifter
En visstidsanställning med stor möjlighet till förlängning
Ett omtänksamt och engagerat team som värdesätter samarbete och service
En arbetsmiljö där du får utvecklas både tekniskt och personligt
Vem söker vi?
Vi söker dig som vill arbeta med first line support och som tycker att det är roligt att hjälpa andra. Du behöver vara bekväm med att hantera både enklare och mer tekniska frågor, samt trivas i en miljö där laganda och service genomsyrar vardagen. Du är lösningsorienterad, kan hantera flera ärenden parallellt och gillar att kommunicera på ett tydligt och professionellt sätt.
Grundläggande till medelgod IT-kunskap
Erfarenhet av kundkontakt, gärna via telefon eller servicedesk
Gymnasieutbildning eller motsvarande
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Körkort och tillgång till bil
Vad innebär rollen?
I rollen som IT-support och servicedesk blir du en viktig del av ett team på åtta personer. Tillsammans ansvarar ni för att hantera inkommande ärenden via telefon och mejl, stötta återförsäljare och användare med olika frågor samt bidra till smidiga processer i vardagen.
Teamet är mångsidigt och värdesätter ödmjukhet, omtanke och service. Du får en trygg introduktion och tid att sätta dig in i rollen, samtidigt som du har möjlighet att utvecklas både tekniskt och i ditt sätt att kommunicera med kunder och kollegor.
Tjänsten är en visstidsanställning och har goda chanser till förlängning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
