Servicechef
Forma framtidens mobilitet med Hedin Automotive Som en av Europas ledande aktörer inom mobilitetsbranschen brukar vi säga att vi har något för alla. Men det finns egentligen bara en sak som är viktig: vi har något för dig.
Nu får du möjligheten att bli en del av vårt team i rollen som Servicechef på vår anläggning i Uppsala. Med vår bredd, erfarenhet och marknadsledande position erbjuder vi dig något mer. Mer utmaningar. Mer ansvar. Mer trygghet. Mer samarbete. Mer utveckling. Mer möjligheter. Mer glädje. Mer för dig, helt enkelt.
Arbetsuppgifter Som Servicechef är du ansvarig för den dagliga driften av både verkstad, reservdelar och vår kundmottagning på anläggningen. Det övergripande ansvaret handlar om att skapa en effektiv och trygg verksamhet genom att upprätthålla och utveckla befintliga rutiner. En viktig del i tjänsten handlar om skapa förutsättningar för en hög kundnöjdhet. I rollen ingår omsättnings-, beläggnings- och resultatansvar för vår servicemarknad och att driva dessa mot uppställda mål och nyckeltal.
Mycket fokus ligger på ledarskapet och ansvar för hela anställningscykeln - från rekrytering, ledning och fördelning av arbetet, resurs- och kompetenssäkring, utveckling- och engagemang av personal och lönesättning - till att upprätta hålla en trygg och regelmässig arbetsmiljö. Du har också ansvar för kapitaltillgångar såsom bilar, verktyg, utrustning och maskiner.
Nyckelkompetenser/förmågor:
Fordonsteknisk utbildning
B-körkort fordras
Några års erfarenhet från fordonsbranschen
Erfarenhet från officiellt/inofficiellt ledarskap
Goda allmänna datakunskaper
Förmåga att uppnå affärsmål, samt utveckla och förbättra processer för verksamheten
Du är ambitiös, prestationsinriktad och vågar ta beslut
Tar initiativ till affärer och har alltid affärsmöjligheter i åtanke
Drivs av att entusiasmera andra och skapa en bra teamkänsla
Varför jobba med oss? Som arbetsgivare är vi bra på att tillvara ta på drivna och engagerade medarbetare. Hos oss finns det många karriärvägar att välja - vår inställning är att individer med rätt potential ska kunna växa med oss. När du som medarbetare växer med oss växer även vi som företag. Vi är ansvarstagande och säkerställer schyssta och rättvisa anställningsvillkor och samtliga verksamheter omfattas av kollektivavtal. Vi värnar om våra medarbetare och ser ett långsiktigt och hållbart arbetsliv som en stark konkurrenskraft.
Vi erbjuder ett brett sortiment av förmåner så som förskottsemester, extra föräldrar lön och ett generöst friskvårdsbidrag för att värna om våra medarbetares hälsa. Läs mer på vår hemsida www.hedinautomotive.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7467649-1915159". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedin Automotive Göteborg AB
(org.nr 556061-3456), https://careers.hedinautomotive.se
Anna Fabris gata (visa karta
)
754 54 UPPSALA
