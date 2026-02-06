Servicebiträde med ansvar för fönsterputs
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Hemtjänsten i Lerum är mitt i ett stort utvecklingsarbete där vi genom nya roller får förutsättningar att rätt person gör rätt saker och kan nyttja sin spetskompetens. En stor del av detta arbeta utgörs av vår serviceenhet där våra engagerade medarbetare utför bland annat städ och inköp för våra omsorgstagare.
Vi jobbar efter en tydlig målbild att vara en hemtjänst med professionell omtanke in i framtiden. Vår kultur och arbetssätt genomsyras av våra ledord: professionellt bemötande, likabehandling och målmedvetenhet.
Vill du vara med och utveckla vår serviceenhet ytterligare? Brinner du för service och gillar att möta människor och leverera med högsta kvalité? Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Som servicebiträde med särskilt uppdrag inom fönsterputsning får du en varierad och aktiv arbetsdag där du kombinerar praktiskt servicearbete med planering och struktur.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
* Fönsterputsning och städinsatser hemma hos våra omsorgstagare
* Inköp av dagligvaror till omsorgstagare
* Planering och samordning av dina fönsterputsuppdrag
Arbetet innebär många möten med människor. Därför är det viktigt att du är trygg, lyhörd och har ett professionellt och vänligt bemötande. Din insats bidrar direkt till ökad livskvalitet i vardagen för dem vi är till för.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av servicearbete såväl som administrativa arbetsuppgifter. Du är praktiskt lagd, ansvarstagande och tycker om att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Har du erfarenhet av städning eller fönsterputs är detta mycket meriterande, liksom utbildning inom service eller lokalvård. Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift samt B-körkort för manuell växellåda.
Som person ser vi att du tycker om att möta människor, skapar lätt förtroende och bidrar till en positiv stämning både hos omsorgstagare och kollegor.Du gillar att ha varierande arbetsdagar, tar initiativ och är inte rädd för att hugga i där det behövs.
Hos oss får du ett arbete med variation, frihet under ansvar och kollegor och en chef som stöttar i vardagen och framför allt möjligheten att varje dag göra något som betyder mycket för någon annan.
Vi läggar stor vikt vid personlig lämplighet.
Den utbildning som krävs inom fönsterputs kommer arbetsgivaren att tillhandahålla.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
