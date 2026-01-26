Serviceassistent sommarjobb
2026-01-26
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Serviceassistent
Vill du ha ett sommarjobb som verkligen gör skillnad - både för dig och andra?
Då har vi det perfekta jobbet för dig! Välkommen att söka sommarvikariat som serviceassistent inom äldreomsorgen på Gotland!
Att jobba som serviceassistent är mer än ett jobb - det är en chans att sprida glädje, ge stöd och bidra till livskvalitet för människor som behöver det som mest.
Samtidigt får du värdefull arbetslivserfarenhet, möjlighet att växa både personligt och professionellt, och chansen att bli en del av ett varmt och stöttande team. Självklart erbjuder vi även friskvård för att du ska må bra på jobbet.Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Som serviceassistent är du en viktig del av teamet och bidrar till en trygg, trivsam och välfungerande miljö för våra brukare.
Du arbetar med praktiska serviceuppgifter som städning, tvätt, avfallshantering och stöd i kök och matsal. Arbetsuppgifterna kan finnas både på särskilt boende och inom hemtjänsten, där du även hjälper till med inköp, måltidsförberedelser, leveranser och att hålla ordning i lokaler, förråd och utrustning.
Arbetet är omväxlande och anpassas efter verksamhetens behov och din kompetens. Hos oss blir du en uppskattad kollega som bidrar till en fungerande vardag för både brukare och personal.
Arbetet är förlagt måndag-fredag.
Vem är du?
Vi söker dig som är minst 16 år och har avslutat grundskolan. Du behärskar svenska i tal och skrift och tycker om att hjälpa andra. Du har ett gott bemötande, trivs med samarbete och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Du är ansvarstagande, noggrann och flexibel. Tidigare erfarenhet av service är meriterande men inget krav - det viktigaste är att du vill lära dig och göra skillnad.
I vissa arbetsgrupper inom hemtjänsten krävs B-körkort.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/.
Om du kallas på intervju så ska du kunna styrka med ett dokument att du får lov att arbeta i Sverige. Dokument kan vara pass eller personbevis https://www.skatteverket.se/funktioner/sok/sok.4.64a656d113f4c7597011b3.html?query=personbevis.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Timlön Så ansöker du
