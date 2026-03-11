Service Designer
2026-03-11
Därför är detta jobb för dig Vi söker en affärsdriven service designer till vårt Design & Digital Experience team i Stockholm. Du vill skapa produkter och tjänster som påverkar människors liv till det bättre och arbeta i nära samarbete med designers, utvecklare och kunder. Du uppskattar utmaningarna och variationen i kundprojekt - allt från offentliga myndigheter till industriföretag. Samtidigt är du nyfiken på att växa tillsammans med teamet och bidra till vår gemensamma utveckling.
Du kommer att arbeta inom vårt affärsområde Hardware & Design där vi kombinerar bred ingenjörskompetens med djup specialistkunskap och ett användarcentrerat förhållningssätt - för att utveckla fysiska produkter och digitala upplevelser hela vägen från koncept till storskalig produktion.
Arbetsuppgifter Som Service Designer ansvarar du för att driva service design- och UX-arbete i komplexa projekt, från tidig research till validerade koncept. Du kommer bland annat att:
Leda service design-arbete och UX i projekt
Identifiera och definiera användar- och affärsmål samt utforma vägar dit
Genomföra kvalitativ research via intervjuer, fältstudier och användartester
Utveckla koncept, serviceprototyper och användarresor över digitala och fysiska kontaktpunkter
Facilitera idégenerering, co-creation och prioriteringsworkshops med team, intressenter och användare
Kommunicera värdet av service design och främja användarcentrerade metoder i organisationen
Tillämpa inkluderande designprinciper i hela tjänsteekosystemet
Översätta insikter till tjänstekoncept som förenar användarbehov med affärsmål
Visualisera och presentera research, service blueprints, användarresor och strategier
Samarbeta tvärfunktionellt med designers, utvecklare, affärsansvariga och kunder
Kvalifikationer Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, trivs med att leda kundkommunikationer och är van att arbeta både kunddrivet och agilt. Du uppskattar en professionell och varm arbetsmiljö där vi stöttar och inspirerar varandra. Utöver dina personliga egenskaper behöver du ha följande:
Erfarenhet av att arbetat som designer i flera år
Praktisk erfarenhet av att planera och driva service design-projekt, med dokumenterade resultat som skapat affärsvärde med tydliga mätbara mål.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
En spännande resa med Knightec Group Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information
Detta är en tillsvidareanställning, placerad på vårt kontor i Stockholm, Rättarvägen 3 (Solna). Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-04-15. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Paola Banegas, Talent Acquisition Lead. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
