Service Application Engineer till Energibolag
2025-09-25
Vill du arbeta i en tekniskt avancerad roll med stort internationellt samarbete, där du får vara en nyckelspelare i att säkerställa driften av några av världens mest avancerade turbiner? Nu söker vi en tekniskt intresserad applikatör till vår växande grupp inom Service Application Engineering.
OM TJÄNSTEN:
Som Service Application Engineer, eller applikatör, arbetar du med servicen kring maskinerna som företaget tillverkar där ditt arbete utgår från serviceavtal och underhållsplanen för maskinen. Du kommer bli den tekniska nyckelpersonen i projektteamet som ansvarar för inspektionerna av maskinerna och blir den första tekniska kontakten mot kund och ansvarig för att säkerställa att de tekniska delarna av underhållsplanen följs. Du arbetar nära både kollegor och kunder och blir den tekniska representanten såväl internt som externt.
I din roll som applikatör kommer du bland annat:
Planera och följa underhållsplanen för varje maskin
Identifiera och planera tekniska åtgärder inför större och mindre inspektioner (3-28 dagar)
Vara tekniskt ansvarig i projektteamet, från planering (12-24 mån innan) till genomförande
Säkerställa att maskiner körs säkert och effektivt
Koordinera tekniska frågor och definiera tekniskt stöd utifrån kontrakt och kundens behov
Uppdatera teknisk produktdata i SAP och andra IT-system
Samarbeta nära våra regionala kontor och olika specialistroller
Du får en unik chans att lära dig en avancerad produkt och bransch från grunden. Här kan du börja din karriär och växa mot roller med mer ansvar - eller bredda dig inom företaget.
VI SÖKER DIG SOM:
Har en teknisk utbildning och ett stort tekniskt intresse där du trivs i att sätta dig in i nya områden.
Kunskap inom el, mekanik och/eller styrsystem från utbildning eller arbete
Har god planeringsförmåga och kan hantera komplexa processer
Är nyfiken och ödmjuk
Har goda IT-kunskaper och är van att hantera olika system
I rekryteringen kommer vi även lägga stor vikt vid personlig lämplighet. För att passa i denna roll krävs att du trivs med att ha mycket kommunikation såväl internt som externt och inte räds att hamna i nya och utmanande situationer.
OM KUNDFÖRETAGET:
Kunden är ett globalt ledande företag inom energiteknik, som fokuserar på hållbara och innovativa lösningar för att möta världens energibehov. Företaget arbetar med banbrytande teknik och utvecklar produkter och system för kraftproduktion, energiöverföring och industriella applikationer. Kunden strävar efter att möjliggöra en övergång till mer miljövänliga energikällor och erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där innovation och hållbarhet står i fokus. Här ges du möjlighet att vara en del av utvecklingen av framtidens energisystem och samarbeta med experter i teknikens framkant.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från Kunden och vår sida är att du efter 6-12 månader blir direktanställd hos kunden.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Finspång
Rekryteringsansvarig: Isabelle Aronsson, isabelle.aronsson@live.se
Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
