Kazoku Luleå AB / Servitörsjobb / Luleå
2026-03-29


Servitör/Servitris (70-100% + extra vid behov)
Sushirestaurangen Kazoku i Luleå, belägen mitt i centrala stan, söker nu två servitörer/servitriser. Erfarenhet inom servering är meriterande.

Publiceringsdatum
2026-03-29

Om tjänsten
Tjänstgöringsgrad: 70-100%
Extraarbete vid behov (timanställning)
Anställningsform: Visstidsanställning / timanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter
Ta beställningar och servera mat och dryck
Säkerställa god service och en trevlig upplevelse för gästerna
Hålla ordning och upprätthålla god hygien på arbetsplatsen
Samarbete med kök och övrig personal
Övriga förekommande arbetsuppgifter i restaurangen

Vi söker dig som
Har erfarenhet inom servering (meriterande)
Är lyhörd, flexibel och stresstålig
Har en positiv inställning
Trivs med att arbeta med människor
Vill ge service som skapar en god måltidsupplevelse
Tar ansvar och följer arbetsplatsens rutiner och riktlinjer

Övrig information
Lön: Enligt överenskommelse / enligt kollektivavtal
Arbetsplats: Luleå

Tjänsterna tillsätts löpande.
Vänta inte - skicka in din ansökan redan idag!
Ansökan skickas till: kazoku.lulea@gmail.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
E-post: Kazoku.lulea@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Kazoku Luleå AB (org.nr 556978-5818)
Smedjegatan 10 (visa karta)
972 31  LULEÅ

Jobbnummer
9825708

